Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Milli Sporcular Gençlik Haftası'nda buluştu: İşte detaylar!

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası münasebetiyle, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in öncülüğünde gerçekleştirilen bir ziyarette, trampolin branşında Türkiye'yi gururla temsil eden milli sporcuları ağırladı. Sporcuların başarıları ve gelecek planları, bu özel haftada Bolu Valiliği'nin ev sahipliğinde öne çıktı.

Trampolin sporcuları valilikte

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Valisi Erkan Kılıç'a, Gençlik Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Güler, Vali Kılıç'ın sporculara ve gençlere yönelik sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu. Milli sporcular Sinan Cankurt ve Batuhan Meriç Mamur, trampolin dalında elde ettikleri başarılarla hem Bolu'yu hem de ülkemizi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Vali Kılıç'tan genç sporculara tam destek

Vali Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nın önemine değinerek, tüm gençleri ve milli sporcuları tebrik etti. Kılıç, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır ve onların her alanda desteklenmesi gerekmektedir. Sporcularımızın uluslararası başarıları, ülkemizi gururla temsil etmeleri bizler için büyük önem taşımaktadır," dedi. Vali, gençlere ve sporculara başarılarının devamını diledi ve Gençlik Haftası'nın öneminin altını çizdi.

Spor camiası için motivasyon

Bu özel kabul, Bolu'daki gençler ve spor camiası için motivasyon kaynağı olurken, Gençlik Haftası etkinliklerine olan ilgiyi de artırdı. Bolu Valiliği, gençlerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.