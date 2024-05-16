16 May 2024 - 13:30- Gündem G:

Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor…

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı, 16 Mayıs 2024 itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurdu. Uzun yıllar süren hizmet sürecinde elde ettiği başarılar ve Bolu topluluğu ile olan güçlü bağlarını vurgulayan Kazlı, bu önemli kararını sosyal medyadan paylaştı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor… mask
Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor…
Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor…
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Bir dönem kapanıyor, Bolu İtfaiye Müdürü emekli oluyor

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı, kapsamlı bir kariyerin ardından emekliliğe adım atıyor. 20 Aralık 2021'den bu yana önemli bir liderlik rolünü üstlenen Kazlı, emeklilik planlarını 16 Mayıs 2024'te gerçekleştireceğini açıkladı.

Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor…

Hüseyin Kazlı'dan duygusal veda

Kazlı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki son günlerine yaklaşırken, Bolu halkına ve iş arkadaşlarına duygusal bir veda mesajı yayınladı. Kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, görev süresince yaşadığı deneyimlerden ve elde ettiği başarılardan bahsetti.Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor…

Teşekkürler ve takdirler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başta geldiği çok sayıda kişi ve kuruma şükranlarını sunan Kazlı, başarılarının arkasında güçlü bir ekip çalışmasının yattığını belirtti. İtfaiye personeli, belediye çalışanları ve diğer kamu kurumlarına özel teşekkür etti.

Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor…

Kazlı'nın görev süresinceki iz bırakan projeleri

Görevi boyunca Bolu'da birçok önemli projeye imza atan Kazlı, itfaiye hizmetlerinin geliştirilmesi ve acil durum yönetiminde önemli roller üstlendi. Bu projeler, Bolu'nun güvenliğine katkıda bulundu ve Kazlı'nın profesyonel mirasını oluşturdu.

Yeni başlangıçlar emeklilik sonrası planlar

Emeklilik sonrası için net planlar henüz açıklanmamış olsa da, Kazlı'nın Bolu için katkıda bulunmaya devam etmesi bekleniyor. Uzun yıllar süren kamu hizmetinden sonra Kazlı, yeni bir hayat dönemine adım atacak.Bolu İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı emekliye ayrılıyor…

Bolu İtfaiyesi yeni liderini bekliyor

Kazlı'nın emekliliğinin ardından Bolu İtfaiye Müdürlüğü yeni bir lider arayışına girecek. Yeni müdür, Kazlı'nın bıraktığı yerden itfaiye hizmetlerini daha da ileriye taşımayı hedefleyecek.

# destek, belediye, bolu belediyesi

16 May 2024 - 13:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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