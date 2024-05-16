Bolu Masal Park masal diyarını ziyaretçilerinin ayaklarına getiriyor

Bolu Masal Park çocuklara bir oyun parkından fazlasını sunuyor. Çocuklar parkta masal kahramanları ile keyifli vakit geçirirken aileleri de Masal Park Restuarant Cafe’de çocuklarının güvenle oynamasının rahatlığı ile anın tadını çıkartıyor.
Büyük küçük herkes müdavimleri arasında
2018 yılında Bolu ilinin Kılıçarslan Mahallesinde açılan park açıldığı günden beri ailelerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
Çocuklar parkta güvenle ve keyifle vakit geçirirler iken aileleri ise hemen yan tarafında bulunan Masal Park Restuarant Cafe’de keyifle vakit geçirebiliyorlar. Adeta masal dünyasından fırlamış gibi duran bu park sadece çocukların değil ailelerinde favorisi olmuş durumda.
Parkın sahipleri ise masal kahramanları
Bolu Masal Parka girer girmez parkın farklı bölgelerinden masal kahramanları ile karşılaşıyoruz. Parka 19 masal kahramanı ev sahipliği yapıyor. O kahramanların isimleri ise şöyle; Fred çakmaktaş, Barni Moloztaş, Şirin Baba, Kırmızı Başlıklı Kız, Ayı yogi ve Bobo, Karagöz ve Hacivat, Pinokyo, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hansel ve Gretel, Deli Dumrul, Rapunzel, , Karagöz ve Hacivat, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Nuhun gemisi, Don Kişot, Kül Kedisi, Bremen Mızıkacıları….
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.