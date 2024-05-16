- Eğitim

Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK destekli "Solar Kanal" projesiyle sulama kanallarında su kaybını azaltıp, aynı zamanda güneş enerjisi üretiyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!
Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!
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Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, tarım alanlarının daha etkin sulanması ve aynı zamanda güneş enerjisi üretimi sağlayacak bir proje geliştirdi. TÜBİTAK desteği kazanan bu proje, sulama kanallarında buharlaşmayı azaltarak su kaybını minimize etmeyi hedefliyor.

Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!

Çift Fonksiyonlu Güneş Panelleri

Öğrenciler tarafından "Solar Kanal" adı verilen projede, sulama kanallarının üzerine güneş panelleri yerleştiriliyor. Bu sayede hem elektrik üretimi yapılıyor hem de kanallardaki suyun buharlaşması %80 oranında azaltılıyor. Proje ayrıca su kanallarında yosun oluşumunu engelleyerek suyun temiz kalmasını sağlıyor.Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!

Tarım ve Enerji Sinerjisi

Kastamonu'da düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilenen "Solar Kanal" projesi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Projenin öncülük ettiği yenilik, suyun devir daim yapılmasını sağlarken, aynı zamanda güneş panelleriyle enerji üretilmesine olanak tanıyor. Projede, öğrenciler enerji üretimi ve su tasarrufu gibi iki önemli konuya odaklanmış durumda.Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!

Güvenli ve Temiz Sulama Kanalları

Projede, güneş panellerinin kanallar üzerine kurulmasıyla yosunlaşma ve su kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan sulama kanallarındaki boğulma vakalarına da çözüm getiriyor. Panel kaplaması sayesinde, kanallarda buharlaşma önlenirken, güneş ısısıyla suyun etkileşimi de azaltılıyor.Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!

"Solar Kanal" projesi, su ve enerji verimliliğini artıran, çevre dostu bir yaklaşım sunuyor. Öğrenciler ve danışman öğretmenleri, projenin tarım sektöründe nasıl daha fazla fayda sağlayabileceği üzerine çalışmalarını sürdürüyor.Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!

# kastamonu, çevre

16 May 2024 - 10:59 Kastamonu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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