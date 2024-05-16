Yenilikçi sulama ve enerji projesi Solar Kanal” çiftçilere büyük fayda sağlayacak!

Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, tarım alanlarının daha etkin sulanması ve aynı zamanda güneş enerjisi üretimi sağlayacak bir proje geliştirdi. TÜBİTAK desteği kazanan bu proje, sulama kanallarında buharlaşmayı azaltarak su kaybını minimize etmeyi hedefliyor.

Çift Fonksiyonlu Güneş Panelleri

Öğrenciler tarafından "Solar Kanal" adı verilen projede, sulama kanallarının üzerine güneş panelleri yerleştiriliyor. Bu sayede hem elektrik üretimi yapılıyor hem de kanallardaki suyun buharlaşması %80 oranında azaltılıyor. Proje ayrıca su kanallarında yosun oluşumunu engelleyerek suyun temiz kalmasını sağlıyor.

Tarım ve Enerji Sinerjisi

Kastamonu'da düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilenen "Solar Kanal" projesi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Projenin öncülük ettiği yenilik, suyun devir daim yapılmasını sağlarken, aynı zamanda güneş panelleriyle enerji üretilmesine olanak tanıyor. Projede, öğrenciler enerji üretimi ve su tasarrufu gibi iki önemli konuya odaklanmış durumda.

Güvenli ve Temiz Sulama Kanalları

Projede, güneş panellerinin kanallar üzerine kurulmasıyla yosunlaşma ve su kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan sulama kanallarındaki boğulma vakalarına da çözüm getiriyor. Panel kaplaması sayesinde, kanallarda buharlaşma önlenirken, güneş ısısıyla suyun etkileşimi de azaltılıyor.

"Solar Kanal" projesi, su ve enerji verimliliğini artıran, çevre dostu bir yaklaşım sunuyor. Öğrenciler ve danışman öğretmenleri, projenin tarım sektöründe nasıl daha fazla fayda sağlayabileceği üzerine çalışmalarını sürdürüyor.