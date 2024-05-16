Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği toplantısı Kastamonu’da yapılacak

Kastamonu, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında önemli bir bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu toplantı, bölge illeri ve ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilecek.

Toplantının ayrıntıları ve katılımcılar

14 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacak olan bu toplantı, KUZKA Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Etkinlik, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki 25 ilin yanı sıra çeşitli kamu ve özel kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek.

Bilgilendirme toplantısının temel konuları

Toplantıda, programın genel yapısı, ikinci teklif çağrısının kuralları, ortaklık kurma süreçleri, hibe başvuruları ve projelerin yürütülme sürecine dair önemli bilgiler verilecek. Bu bilgilendirme, katılımcılara programdan en iyi şekilde yararlanma fırsatı sunacak.

Eğitim ve işbirliği fırsatları

Ayrıca, toplantıda eğitim ve araştırma kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlar, projelerin hazırlanması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde yoğunlaşacak.

Finansman olanakları ve kaynak yönetimi

Karadeniz Havzası için ayrılan 52 milyon avroluk bütçenin nasıl kullanılacağına dair detaylar, programın finansman yapıları ve uygun maliyet yöntemleri de ele alınacak. Bu, projeler için hayati öneme sahip bilgiler içerecek.

Soru-cevap ve değerlendirme seansı

Toplantının sonunda, bir soru-cevap seansı düzenlenerek katılımcıların programla ilgili soruları yanıtlanacak. Bu seans, katılımcıların program hakkında daha derinlemesine bilgi edinmelerini sağlayacak.

Başvurular için son tarih

Katılımcılara, programın ikinci çağrı dönemi için başvuruların son tarih olan 28 Haziran’a kadar tamamlanması gerektiği hatırlatılacak. Bu toplantı, başvuru sürecinde önemli bir rehberlik sağlayarak, katılımcıların etkin bir şekilde başvuruda bulunmalarına olanak tanıyacak.