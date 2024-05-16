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Düzce'de korkutan trafik kazası! Tırın konteyneri yola devrildi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?

Düzce Akçakoca Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, U dönüşü yapan tırın dorsesinden düşen konteyner yola savruldu. Kaza, trafik akışını kısmen kapattı, polis ekipleri müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce'de korkutan trafik kazası! Tırın konteyneri yola devrildi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?
Düzce'de korkutan trafik kazası! Tırın konteyneri yola devrildi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?
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Düzce'nin Akçakoca Yolu'nda meydana gelen endişe verici trafik kazası, sürücüleri ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Akçakoca'dan Düzce istikametine doğru ilerleyen 34 FAS 477 plakalı tır, Konuralp bölgesinde gerçekleştirdiği U dönüşü sırasında dorsesinden düşen kuru gıda yüklü konteyner yola savruldu. Bu tehlikeli olay, trafik akışını olumsuz yönde etkiledi ve yolu kısmen kapattı.

Düzce'de korkutan trafik kazası! Tırın konteyneri yola devrildi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?

Trafik Akışı Tek Şeride İndirildi

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağlamak için önlemler aldı. Bu sırada, yola düşen dev konteynerin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Kazanın meydana geldiği Akçakoca Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.Düzce'de korkutan trafik kazası! Tırın konteyneri yola devrildi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?

Kaza Anı ve Güvenlik Önlemleri

Kaza, M.G. idaresindeki tırın ani bir U dönüşü yapması sonucu gerçekleşti. Düzce ve Akçakoca istikametinde seyir halinde olan tır, manevra sırasında dorsesindeki ağırlığın dengesini kaybederek konteyneri yola bıraktı. Kazaya ilişkin incelemeler devam ederken, trafik güvenliği konusunda yetkililer tarafından ek tedbirler alınması bekleniyor.Düzce'de korkutan trafik kazası! Tırın konteyneri yola devrildi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?

Vatandaşların ve Sürücülerin Tepkileri

Kaza sonrası bölgedeki sürücüler ve yerel halk, yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık ve endişe yaşadı. Konteynerin yola düşmesiyle birlikte tehlike saçan bölgede, vatandaşlar daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Düzce'de korkutan trafik kazası! Tırın konteyneri yola devrildi! Sürücüler ne olduğunu anlayamadı?

# düzce, araç, trafik, polis, kaza

16 May 2024 - 11:11 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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