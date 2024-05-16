Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Bisikletçi Anıldı
Düzce’de, bisiklet kullanımının güvenliğine ve farkındalığını artırmak amacıyla bir araya gelen bisikletli grup, sessiz bir sürüş gerçekleştirerek trafikteki varlıklarını vurguladı. Grup, üç yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Yaşar Özcan'ı anmak için kazanın yaşandığı yere gitti.
Sessiz Sürüşle Dikkat Çektiler
Anıtpark Meydanı'ndan başlayan sessiz sürüş, şehir içinde devam etti. Bisikletliler, Cedidiye Mahallesi’nde meydana gelen ve bir bisikletlinin yaşamını yitirdiği kaza noktasına ulaşarak, burada bir anma töreni düzenledi. Düzce Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicü, dünya genelinde ve Türkiye’de bisiklet kazalarında hayatını kaybedenleri andıklarını belirtti.
Farkındalık İçin Yere Yattılar
Anma töreninin ardından, bisikletli grup içinden iki kişi, farkındalık yaratmak amacıyla yola yatarak, sürücülerin bisikletlilere olan dikkatini çekmeye çalıştı. Eylem sırasında, yere yatan bisikletlilerin yanına pankartlar ve bisikletler yerleştirildi, bu sayede trafikteki sürücülerin bisikletlilere daha fazla dikkat etmeleri amaçlandı.
Güvenli Sürüş ve Farkındalık Vurgusu
Bisiklet kullanıcıları, bu etkinliklerle, bisiklet sürücülerinin trafikteki varlığını ve güvenliklerinin önemini herkese hatırlatmayı hedefliyor. Grup, bu tür farkındalık etkinliklerini sürdürerek, kazaların önlenmesine katkıda bulunmayı ve bisiklet kullanımının daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.