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Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?

Düzce'de bisikletliler, trafik kazasında ölen bisiklet sürücüsü Yaşar Özcan'ı anmak için sessiz sürüş gerçekleştirdi ve kazanın yaşandığı yerde anma töreni düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
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Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?
Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?
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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Bisikletçi Anıldı

Düzce’de, bisiklet kullanımının güvenliğine ve farkındalığını artırmak amacıyla bir araya gelen bisikletli grup, sessiz bir sürüş gerçekleştirerek trafikteki varlıklarını vurguladı. Grup, üç yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Yaşar Özcan'ı anmak için kazanın yaşandığı yere gitti.

Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?

Sessiz Sürüşle Dikkat Çektiler

Anıtpark Meydanı'ndan başlayan sessiz sürüş, şehir içinde devam etti. Bisikletliler, Cedidiye Mahallesi’nde meydana gelen ve bir bisikletlinin yaşamını yitirdiği kaza noktasına ulaşarak, burada bir anma töreni düzenledi. Düzce Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicü, dünya genelinde ve Türkiye’de bisiklet kazalarında hayatını kaybedenleri andıklarını belirtti.Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?

Farkındalık İçin Yere Yattılar

Anma töreninin ardından, bisikletli grup içinden iki kişi, farkındalık yaratmak amacıyla yola yatarak, sürücülerin bisikletlilere olan dikkatini çekmeye çalıştı. Eylem sırasında, yere yatan bisikletlilerin yanına pankartlar ve bisikletler yerleştirildi, bu sayede trafikteki sürücülerin bisikletlilere daha fazla dikkat etmeleri amaçlandı.Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?

Güvenli Sürüş ve Farkındalık Vurgusu

Bisiklet kullanıcıları, bu etkinliklerle, bisiklet sürücülerinin trafikteki varlığını ve güvenliklerinin önemini herkese hatırlatmayı hedefliyor. Grup, bu tür farkındalık etkinliklerini sürdürerek, kazaların önlenmesine katkıda bulunmayı ve bisiklet kullanımının daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor.Bisikletlilerden sıra dışı eylem! Ölen arkadaşları için bakın ne yaptılar?

# türkiye, düzce, trafik, kaza

16 May 2024 - 11:16 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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