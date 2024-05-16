Sanat dünyası yasta: Usta oyuncu Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatro ve sinema dünyasının deneyimli isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Gökçer için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni, sanat ve devlet dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi.

Sanat Dünyasından Veda

Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayten Gökçer, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yanı sıra sanat camiasından pek çok isim katıldı.

Bakan Ersoy’dan Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayten Gökçer’in sanata olan katkılarını vurgulayarak, "Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Tiyatro oyuncusu olarak başlayıp, beyazperdede de sahnede çok başarılı işler çıkarmıştır" dedi. Bakan Ersoy, Gökçer'in devlet sanatçısı unvanına sahip olduğunu ve 1992 yılında Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nü aldığını hatırlatarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Ailesi ve Sanatçı Dostlarından Anma Mesajları

Ayten Gökçer’in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin sanat dolu yaşamını ve sevgi dolu mesajlarını aktararak, katılımcılardan üzülmek yerine Ayten Gökçer’in güzel günlerini ve başarılarını kutlamalarını istedi. Türk sinemasının ünlü ismi Işıl Yücesoy ise Ayten Gökçer için, "Bu ülkenin gururu, şerefi. Tiyatroda efsane olması onu unutulmaz kılar" ifadelerini kullandı. Meltem Cumbul ise, 1999-2001 yılları arasında "Yılan Hikayesi" dizisi sayesinde Ayten Gökçer ile tanıştığını ve onunla geçirdiği zamanı değerli bulduğunu belirtti.