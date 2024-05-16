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Bolu vefat edenler.. 16 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 16 Mayıs 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 16 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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İLYAS KARADAĞ

Ketenler Köyü halkından, Sümer Mahallesi’nde ikamet eden, Sıttika KARADAĞ’ın eşi, Metin ve Ayşe GÖNÜL, Ali GÜNDÜZ, Sümer Mahallesi muhtarı Nurettin GÜNDÜZ’ün dayıları, Fahri, Fatih, Emine, Elif GÜNDÜZ, Sevinç ÇAPA, Mustafa GÖNÜL’ün dedeleri;

Cenazesi bugün Sümer merkez Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

İBRAHİM AYDOĞAN

Gerede İlçesi Karapazar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Karapazar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET BAĞDATLI

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bartın Ulus merkez mezarlığına defnedilecektir.

16 May 2024 - 11:33 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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