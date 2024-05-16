Bolu vefat edenler.. 16 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İLYAS KARADAĞ
Ketenler Köyü halkından, Sümer Mahallesi’nde ikamet eden, Sıttika KARADAĞ’ın eşi, Metin ve Ayşe GÖNÜL, Ali GÜNDÜZ, Sümer Mahallesi muhtarı Nurettin GÜNDÜZ’ün dayıları, Fahri, Fatih, Emine, Elif GÜNDÜZ, Sevinç ÇAPA, Mustafa GÖNÜL’ün dedeleri;
Cenazesi bugün Sümer merkez Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
İBRAHİM AYDOĞAN
Gerede İlçesi Karapazar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Karapazar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET BAĞDATLI
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bartın Ulus merkez mezarlığına defnedilecektir.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.