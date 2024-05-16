Sosyal medyada öğrencilerin paylaşımı polisi ayağa kaldırdı! Okula aniden baskın yaptılar

Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu Özel Eğitim Anaokulu’ndaki özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sosyal medya paylaşımları, yerel polis teşkilatını harekete geçirdi. Okulun özel eğitim sınıfında eğitim gören çocuklar için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engelliler Haftası kapsamında unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Hayallerindeki Meslek: Polislik

Özel eğitim sınıfı öğretmenleri, öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonu ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik planladı. Öğrencilerin çoğunun polis olma hayalini dile getirmesi üzerine sınıfta tematik bir köşe oluşturuldu. Bu köşede, çocukların polislik mesleğiyle ilgili çizdikleri resimler ve yaptıkları maketler sergilendi. Öğretmenler, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaştı.

Polislerden Sürpriz Ziyaret

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların dikkatini çeken Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sirenler eşliğinde okula bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, çocuklara isimlerinin yazılı olduğu tişörtler, oyuncak polis arabaları ve çeşitli spor topları hediye etti. Ayrıca öğrencilerle birlikte pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Geleceğin Kahramanları

Etkinlik sırasında öğrenciler, polis araçlarına binme fırsatı da buldu. Bu deneyim, öğrencilerin meslek hayallerini bir nebze olsun gerçekleştirdi. Özel eğitim öğretmenleri Özlem Altun Kaya ve Özge Yücel, polis ekiplerine teşekkürlerini ileterek, çocukların topluma kazandırılması adına yapılan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.