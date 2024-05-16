Arızalı Tekne Kara Yoluyla Eve Dönüyor

Kırgız işadamı tarafından İstanbul, Tuzla'dan 500 bin Euro'ya satın alınan 12 metrelik ikinci el sürat teknesi, Rusya yolculuğu sırasında peş peşe arızalar yaşadı. Yaklaşık 20 gün süren deniz yolculuğunda iki kez arıza yapan tekne, Türkiye'den Rusya'ya ulaşamadan yolculuğuna kara yolu üzerinde devam etmek zorunda kaldı.

Teknik Arızalar ve Çözüm Yolları

Zonguldak Ereğli ve Bartın Amasra'da teknik arızalarla karşılaşan sürat teknesi, çağrılan servis ekipleri tarafından geçici onarımlarla yola devam etti. Ancak Amasra'da yaşanan ikinci büyük arıza sonrası, teknik ekipler sorunun kaynağını belirleyemedi. Makine ve dümen kısmında meydana gelen arızalar nedeniyle tekne hareket edemez hale geldi.

Vinçle Kurtarma Operasyonu ve Tır Taşımacılığı

500 bin Euroluk sürat teknesi, İstanbul'a geri gönderilmek üzere yaklaşık 120 bin TL maliyetle bir tıra yüklendi. Özel halatlar ve rampalar kullanılarak tırda sabitlenen tekne, yaklaşık 450 kilometrelik bir kara yolculuğuna başladı. Ereğli ve Amasra limanlarında mahsur kalan Rus kaptanlar da karayolu ile İstanbul'a dönüş yaptı.

Bakım ve Onarımdan Sonra Yeniden Satış

Daha önce Bulgaristan'dan kazalı olarak alınıp Türkiye'ye getirilen ve yenilenen tekne, ilk deniz yolculuğunda yalnızca 70 deniz mili gidebilmişti. Tekne, planlanan Rusya'nın Soçi kenti yerine, yolculuğa başladığı İstanbul'un Tuzla ilçesine geri dönmüş oldu.