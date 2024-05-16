16 May 2024 - 11:55- Asayiş G:

Safranbolu'da yangın felaketi! İki katlı ev hasar gördü, bir aile evsiz kaldı!

Karabük Safranbolu'da çıkan yangın, iki katlı müstakil evi hasara uğrattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Safranbolu'da yangın felaketi! İki katlı ev hasar gördü, bir aile evsiz kaldı! mask
Safranbolu'da yangın felaketi! İki katlı ev hasar gördü, bir aile evsiz kaldı!
Safranbolu'da yangın felaketi! İki katlı ev hasar gördü, bir aile evsiz kaldı!
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Yangın Nedeniyle Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da meydana gelen yangın, bir aileyi mağdur etti. Akçasu Mahallesi Eflani Sokak’ta bulunan ve Hüseyin Gündüz ile kardeşlerine ait olan iki katlı betonarme ev, yanındaki müştemilatta başlayan yangın nedeniyle zarar gördü. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek eve sıçradı.

Safranbolu'da yangın felaketi! İki katlı ev hasar gördü, bir aile evsiz kaldı!

Mahalleli ve İtfaiye Seferber Oldu

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu olay, Safranbolu'nun sakinlerinde büyük endişe yaratırken, olay yerine gelen ekiplerin koordineli çalışması felaketin daha da büyümesini önledi.
Safranbolu'da yangın felaketi! İki katlı ev hasar gördü, bir aile evsiz kaldı!

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. İlk incelemeler, yangının müştemilatta başladığını ve çıkış sebebini belirlemek için çeşitli ihtimaller üzerinde durulduğunu gösteriyor. Yangının kesin çıkış sebebi ve zararın boyutları ile ilgili soruşturmanın ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor. Bu tür olayların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin artırılması ve vatandaşların yangın güvenliği konusunda daha bilinçli olmaları gerektiği vurgulanıyor.Safranbolu'da yangın felaketi! İki katlı ev hasar gördü, bir aile evsiz kaldı!

# karabük, polis

16 May 2024 - 11:55 Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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