2024 Audi Q6 e-tron çıktı! Fiyatı ve özellikleri neler Audi severler buraya!

Devrim Yaratan Tasarım ve Mükemmel Performans

Yeni 2024 Audi Q6 e-tron, global piyasada resmi olarak tanıtıldı. Bu orta boy lüks SUV, elektrikli araç teknolojisinde Audi'nin yeni bir dönemini simgeliyor. Özellikle Avustralya pazarı için onaylanmış olmasına rağmen, yerel lansman zamanlaması hala belirsizliğini koruyor.

KKD Mimarisi ile Güçlü Ortaklık

Audi'nin yeni modeli, Porsche'nin ikinci nesil Macan EV'si ile aynı Premium Platform Electric (PPE), yani KKD mimarisini paylaşıyor. 100 kWh kapasiteli lityum iyon pil paketi ile donatılan Q6 e-tron, tek şarjla 625 kilometre menzil vaat ediyor. Ayrıca, 800V'luk yüksek voltajlı mimari sayesinde DC şarj ile 270 kW'a kadar şarj imkanı sunuyor ve sadece 21 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor.

Çarpıcı Performans Seçenekleri

Q6 e-tron, çift motorlu güç aktarma sistemi ile gelmektedir. Standart model 285 kW güç sağlayarak 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 210 km/saat hıza ulaşabiliyor. Daha güçlü SQ 6 e-tron modeli ise 380 kW güç üreterek 4,3 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilir ve maksimum hızı 230 km/saate kadar çıkar.

İleri Teknoloji ve Konfor

Yeni Audi Q6 e-tron, 4771 mm uzunluk, 1993 mm genişlik ve 1648 mm yükseklik ölçülerine sahiptir. 2899 mm'lik dingil mesafesi, geniş iç hacim sunar. Araç ayrıca 526 litre bagaj kapasitesine sahipken, arka koltuklar katlandığında bu alan 1529 litreye kadar genişleyebiliyor. Ön tarafta ise 64 litre ekstra depolama alanı bulunmaktadır.

Yenilikçi İç Tasarım

Audi Q6 e-tron, 11.9 inç sanal kokpit ve 14.5 inç bilgi-eğlence sistemi içeren bağımsız panoramik bir ekran ile donatılmıştır. Ayrıca, gizlilik moduna sahip 10.9 inç MMI ön yolcu ekranı, kendi kendine öğrenen ses asistanı ve 20 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi gibi özelliklerle zenginleştirilmiş bir iç mekan sunar.

Çevre Dostu Malzemeler

Audi, Q6 e-tron'un üretiminde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Bu, markanın sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü yansıtan önemli bir adımdır.

Avrupa ve Avustralya Lansmanı

Audi Q6 e-tron için Avrupa'da siparişler zaten açılmış durumda. Avustralyalı müşteriler ise 2024'ün ilk yarısına kadar teslimatları beklemek zorunda kalabilir. Fiyatlandırma standart versiyon için 74.700 Euro'dan (124.000 ABD Doları) başlarken, SQ 6 e-tron için 93.800 Euro (156.000 ABD Doları) olarak belirlenmiştir.

Audi CEO'su Gernot Döllner, yeni Q6 e-tron ile elektrikli mobilitede teknolojik bir sıçrama yaşandığını ve bu modelin Audi'nin portföyünü daha da güçlendireceğini belirtti. Yeni model, markanın yüksek teknik standartlarda, çeşitli segmentlere hitap eden modeller sunma stratejisini destekliyor.