Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig play-off 1. Tur karşılaşmasında Boluspor, deplasmanda Bodrum İlçe Stadyumu’nda, Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Bilal Gölen ve Uğur Sarı olarak belirlendi.

Ligdeki performans ve geçmiş karşılaşmalar

Ligde sezonu 7. sırada tamamlayarak 53 puan toplayan Boluspor, play-off biletini son haftalarda kaptı. Rakipleri Bodrum FK ise 57 puanla dördüncü sıradan play-off'lara adımını attı. İki takım arasında daha önce oynanan dört maçta, Boluspor 1 kez galibiyet sevinci yaşarken, Bodrum FK iki kez üstünlük sağladı ve bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda Boluspor 4, Bodrum FK ise 7 gol kaydetti

Tek maçlık mücadelede yarı final bileti

Bodrum FK ve Boluspor arasındaki bu kritik çeyrek final maçı, büyük bir çekişmeye sahne olacak. Kazanan ekip, Kocaelispor ve Çorum FK arasında oynanacak diğer çeyrek final maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı finalin galibi ise, Sakaryaspor ile oynanacak tek maçlık büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Boluspor'un deplasman karnesi ve Bodrum FK'nın iç saha gücü

Boluspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla deplasman performansında ligde 8. sırada yer aldı. Öte yandan, Bodrum FK, kendi sahasında oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladıkları 35 puanla iç sahada ligin en başarılı ikinci takımı oldular. Ayrıca, Bodrum FK, kendi sahasında sadece 7 gol yiyerek ligin en az gol yediği takım unvanını korudu.

Teknik direktörlerin taktik savaşı

Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, son iki sezonda üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan birinde Koşukavak'ın ekibi, Bodrum'daki mücadelede berabere kalırken, diğer iki maçı Koşukavak'ın takımları kazandı. Her iki teknik adam da bu önemli maçta stratejik hamlelerle takımlarını yarı finale taşıma peşinde olacak.

Futbol tutkunları bu maçı kaçırmayın!

Bu heyecan dolu play-off çeyrek final maçı, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Kim yarı finale yükselecek ve finalin kapısını aralayacak? Cevap, bu akşamki mücadelede gizli. Boluspor ve Bodrum FK'nın kıyasıya mücadelesine tanık olmak için saat 17.00'da ekran başına!