Fenerbahçe, 15 yıl sonra Galatasaray derbisinde ilki gerçekleştirmek istiyor! İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren Fenerbahçe, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Galatasaray'ın evinde kritik bir maça çıkıyor. Eğer Fenerbahçe bu maçtan zaferle ayrılırsa, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerden en yüksek puanı topladığı başarısını tekrarlamış olacak.
Geçmişte yaşanan zorluklar
Geçen sezon derbilerde galibiyet elde edemeyen ve Süper Kupa maçında hükmen mağlup sayılan Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi. İlk derbi galibiyetini 15. haftada Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Kadıköy’de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ligin ilk yarısında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu maçla birlikte derbi maçlarındaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe’nin derbi karnesi
Bu sezon oynadığı dört derbide toplam 10 puan toplama başarısı gösteren Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones yönetiminde bu başarıyı elde etmişti. Teknik Direktör İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile derbilerde 9 puan toplamıştı ve şimdi bu başarıyı aşmayı hedefliyor.
Şampiyonluk yarışında kritik puanlar
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu maç, hem puan tablosunda üst sıralarda kalmak hem de moral motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezonki üstün derbi performansını koruyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.