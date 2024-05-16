Fenerbahçe, 15 yıl sonra Galatasaray derbisinde ilki gerçekleştirmek istiyor! İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren Fenerbahçe, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Galatasaray'ın evinde kritik bir maça çıkıyor. Eğer Fenerbahçe bu maçtan zaferle ayrılırsa, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerden en yüksek puanı topladığı başarısını tekrarlamış olacak.

Geçmişte yaşanan zorluklar

Geçen sezon derbilerde galibiyet elde edemeyen ve Süper Kupa maçında hükmen mağlup sayılan Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi. İlk derbi galibiyetini 15. haftada Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Kadıköy’de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ligin ilk yarısında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu maçla birlikte derbi maçlarındaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’nin derbi karnesi

Bu sezon oynadığı dört derbide toplam 10 puan toplama başarısı gösteren Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones yönetiminde bu başarıyı elde etmişti. Teknik Direktör İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile derbilerde 9 puan toplamıştı ve şimdi bu başarıyı aşmayı hedefliyor.

Şampiyonluk yarışında kritik puanlar

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu maç, hem puan tablosunda üst sıralarda kalmak hem de moral motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezonki üstün derbi performansını koruyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.