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Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı

Bolu'daki emekli tekniker Arşen Ergün, el yapımı gitar ve manyetik üretimiyle müzik sektörüne adım attı. Kendi atölyesinde ürettiği ürünlerle müzisyenlerden olumlu geri dönüşler alıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı
Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı
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Emekli Olup Gitar Üreticisi Oldu

Bolu'da yaşayan ve fabrika teknikeri olarak çalıştıktan sonra 1,5 yıl önce emekli olan Arşen Ergün, müzik sektörüne adım attı. Çalışma hayatı boyunca edindiği bilgi ve tecrübelerle elektronik gitar manyetiği ve gitar yapımında uzmanlaşan Ergün, el yapımı ürünler üreterek sektörde yerini aldı.

Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı

Müzikle Dolu Bir Aile

Ergün, ailesinde birçok kişinin müzikle ilgilenmesinden ilham alarak gitar yapımına başladığını belirtti. Müzik akademisinde eğitim gören oğlu ve diğer aile üyelerinden gelen talepler üzerine manyetik ve gitar üretimine yönelik bir atölye kurdu. "Tasarım ve imalat benim işim," diyen Ergün, el emeği gitarlarıyla müzik dünyasına renk katmayı hedefliyor.Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı

El Yapımı Manyetikler ve Gitarlar

Gitar manyetikleri üzerinde özellikle yoğunlaşan Ergün, bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Kendi atölyesinde, el sarımı teknikleriyle üretilen manyetikler, müzisyenlerden olumlu geri dönüşler alıyor. Ergün, "Doğru tonları yakalamayı başardık," diyerek manyetiklerin üretim sürecindeki başarısını vurguladı.Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı

Gitar Modelleri Çeşitlenecek

Şu an için belirli modeller üzerinde çalıştıklarını belirten Ergün, gelecekte gitar modellerini artırarak çeşitlendireceklerini söyledi. Müzisyenlerle sürekli iletişim halinde olan Ergün, alınan geri dönüşlerle ürünlerini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı

Emeklilik sonrası yeni bir kariyere adım atan Arşen Ergün, Bolu'da el yapımı gitar ve manyetik üretimiyle müzik sektörüne katkıda bulunuyor. Kendi atölyesinde ürettiği el yapımı gitar ve manyetiklerle tanınan Ergün, doğru tonları yakalayarak müzisyenlerin beğenisini toplamayı başardı.Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı

# eğitim, aile

16 May 2024 - 14:02 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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