Bolu'da emekli teknikerden müzik endüstrisine önemli katkı! Gitar üretimine başladı

Emekli Olup Gitar Üreticisi Oldu

Bolu'da yaşayan ve fabrika teknikeri olarak çalıştıktan sonra 1,5 yıl önce emekli olan Arşen Ergün, müzik sektörüne adım attı. Çalışma hayatı boyunca edindiği bilgi ve tecrübelerle elektronik gitar manyetiği ve gitar yapımında uzmanlaşan Ergün, el yapımı ürünler üreterek sektörde yerini aldı.

Müzikle Dolu Bir Aile

Ergün, ailesinde birçok kişinin müzikle ilgilenmesinden ilham alarak gitar yapımına başladığını belirtti. Müzik akademisinde eğitim gören oğlu ve diğer aile üyelerinden gelen talepler üzerine manyetik ve gitar üretimine yönelik bir atölye kurdu. "Tasarım ve imalat benim işim," diyen Ergün, el emeği gitarlarıyla müzik dünyasına renk katmayı hedefliyor.

El Yapımı Manyetikler ve Gitarlar

Gitar manyetikleri üzerinde özellikle yoğunlaşan Ergün, bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Kendi atölyesinde, el sarımı teknikleriyle üretilen manyetikler, müzisyenlerden olumlu geri dönüşler alıyor. Ergün, "Doğru tonları yakalamayı başardık," diyerek manyetiklerin üretim sürecindeki başarısını vurguladı.

Gitar Modelleri Çeşitlenecek

Şu an için belirli modeller üzerinde çalıştıklarını belirten Ergün, gelecekte gitar modellerini artırarak çeşitlendireceklerini söyledi. Müzisyenlerle sürekli iletişim halinde olan Ergün, alınan geri dönüşlerle ürünlerini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

Emeklilik sonrası yeni bir kariyere adım atan Arşen Ergün, Bolu'da el yapımı gitar ve manyetik üretimiyle müzik sektörüne katkıda bulunuyor. Kendi atölyesinde ürettiği el yapımı gitar ve manyetiklerle tanınan Ergün, doğru tonları yakalayarak müzisyenlerin beğenisini toplamayı başardı.