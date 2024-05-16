Bolu'da şiddetli trafik kazası! Kamyonla çarpışan otomobil, şarampole yuvarlandı

Bolu Trafiğinde Acı Olay

Bolu’nun Mudurnu ilçesi 100. Yıl köyü mevkiinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Umut K. yönetimindeki 14 ABS 982 plakalı ağır tonajlı kamyon, tali yoldan ana yola çıkış yapmaya çalışan Muzaffer K.’nin kullandığı 14 LE 866 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kaza Anında Hızlı Müdahale

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Muzaffer K., olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumun aciliyetini belirten 112 Acil Çağrı Merkezi, olaya derhal müdahale etmek üzere sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendirdi.

Güvenlik Tedbirleri ve Trafik Kontrolü

Kaza sonrası bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Trafik akışı, jandarma ekiplerince kontrol altına alınarak, diğer sürücülerin güvenliği sağlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil ise büyük hasar görerek hurdaya döndü.

Kazaya Dair Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bolu ilçe jandarma komutanlığı, kazanın detaylarını ve sorumlulukları netleştirmek üzere çalışmalara başladı. Soruşturma sonuçları, kazanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri daha net bir şekilde ortaya koyacak.