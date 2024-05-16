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TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu!

TEM Otoyolu Bolu geçişinde balataları tutuşan tır dorsesi, itfaiye müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı. Tuğla taşıyan dorsede maddi hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
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TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu! mask
TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu!
TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu!
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Kritik Anlar: TEM Otoyolu Bolu Geçişinde Tehlike Anları

Bolu, TEM Otoyolu üzerinde kritik anlar yaşandı. Kürkçüler Mahallesi mevkiinde, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim K. yönetimindeki tırın dorsesinde yangın çıktı. Dorsenin lastiklerinin alev alması üzerine sürücü, hızlı bir şekilde dorsenin tırla olan bağlantısını keserek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu!

İtfaiye Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Yangına Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, balataları tutuşarak alev alan dorsedeki yangını başarıyla kontrol altına aldı. Erken müdahale sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu!

Maddi Hasarın Boyutları

Yangın, özellikle dorsede maddi hasara yol açtı. Yangın sonucunda, dorsede bulunan tuğla yüklü malzemelerde de zarar oluştuğunu belirtiliyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor. Güvenlik güçleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu!

Ulaşımda Aksamalar ve Güvenlik Önlemleri

TEM Otoyolu'ndaki bu olay, ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu. Ancak, trafik ekiplerinin olay yerinde aldığı hızlı önlemler sayesinde trafik akışı kısa sürede normale döndü.TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Tır dorsesinin balataları tutuştu!

# istanbul, trafik, bolu belediyesi

16 May 2024 - 14:14 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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