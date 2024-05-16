2024 Bahar İndirimi ile Epic Games Store’da büyük fırsatlar

Epic Games Store'da bahar indirimi başladı

Epic Games Store, 2024 Bahar İndirimi ile oyunculara büyük fırsatlar sunuyor. 18 Mayıs'a kadar sürecek olan bu indirim dönemi, oyunseverlerin kütüphanelerini en sevdikleri oyunlarla yenilemeleri için mükemmel bir fırsat. Birbirinden popüler oyunlar ve indirime giren yeni çıkanlar ile dolu bu kampanya, herkesin zevkine hitap edecek seçenekler sunuyor.

Popüler oyunlarda büyük indirimler

Bahar İndirimi kapsamında birçok popüler oyun önemli indirimlerle oyuncuların beğenisine sunuluyor. RPG, aksiyon, strateji ve daha birçok türdeki oyunlarda %75'e varan indirimler dikkat çekiyor. Özellikle AAA oyunlar ve bağımsız yapımlar arasındaki geniş yelpaze, her tür oyuncunun ilgisini çekiyor.

Yeni çıkan oyunlarda indirimler

Bu yılın en çok beklenen oyunları da Bahar İndirimi'nde yer alıyor. Henüz yeni piyasaya sürülen oyunlarda bile %20-30 arası indirimler görmek mümkün. Bu fırsatlar, yeni oyunları daha uygun fiyatlarla denemek isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Yeni oyunlar arasında RPG'ler, FPS'ler ve strateji oyunları öne çıkıyor.

DLC ve eklentilerde özel fiyatlar

Sadece ana oyunlarda değil, DLC ve oyun içi eklentilerde de büyük indirimler mevcut. Oyun deneyimini genişletmek ve daha fazla içerik sunmak isteyen oyuncular, favori oyunları için eklentilere uygun fiyatlarla sahip olabilirler. Bu da oyunların yeniden oynanabilirliğini artıran önemli bir etken.

Öne çıkan bağımsız yapımlar

Bağımsız oyunlar da Bahar İndirimi'nde büyük yer tutuyor. Yaratıcı ve yenilikçi oyunların peşinde olan oyuncular için indie yapımlar, büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle ödüllü bağımsız oyunlar ve dikkat çeken yenilikçi projeler, indirimli fiyatlarla oyunseverlerle buluşuyor.

Epic Games Mağazası üzerinden kolay alışveriş

Epic Games Store, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay alışveriş imkanı ile dikkat çekiyor. İndirime giren oyunları keşfetmek ve satın almak son derece basit. Ayrıca, Epic Games Store'un sunduğu ek avantajlar ve bonuslar, alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.