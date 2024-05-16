BAİBÜ ve Buhara Üniversiteleri diş hekimliğinde dev işbirliği yaptı!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Özbekistan'daki Buhara Devlet Üniversitesi ile Abu Ali İbn Sino Devlet Tıp Enstitüsü, diş hekimliği alanında beş yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Ocak ayında gerçekleşen bu anlaşma, ortak araştırma projeleri, öğrenci ve personel değişim programları ile lisansüstü tez danışmanlıkları içeriyor. Ayrıca, ortak sempozyumlar ve konferanslar düzenlenecek.

Özbek Heyeti Türk Deneyimlerinden Faydalanıyor

Türkiye'deki diş hekimliği tekniklerini öğrenmek amacıyla BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne gelen Özbek akademisyen ve öğrenciler, yaklaşık bir ay sürecek bir eğitim programına katılıyor. Türk uzmanların tecrübeleri, Özbek heyet tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Gelişmiş tedavi yöntemlerinin Özbekistan'da da uygulanması hedefleniyor.

Gelişmiş Eğitim ve Tedavi Yöntemlerinin Önemi

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş, iki ülke arasında sağlık eğitimi ve tedavi yöntemleri üzerine bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti. Özbek heyet, Türkiye'de yapılan yüz içi ameliyatlarını özellikle öğrenmek istiyor. Türk eğitim ve laboratuvar olanaklarına hayran kalan Özbek akademisyenler, benzer imkanları kendi ülkelerinde de sunmayı amaçlıyor.

Uygulamalı Eğitim Modelleri ve Global İşbirlikleri

Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Otabek Rajabov, teorik ve pratik eğitimin bir arada sunulmasının önemini vurguladı. Özbekistan'da bu tarz bir eğitim modelinin olmaması nedeniyle, edindikleri bilgileri ülkelerinde uygulamak istediklerini ifade etti. Haziranda BAİBÜ öğretim üyelerinin Özbekistan ziyareti de planlanıyor.