İzmir temsilcisi Altay’ın borcu açıklandı! O Paraya Mauro Icardi transfer edilebilirdi

Altay Futbol Kulübü, 110 yıllık köklü geçmişi ve son zamanlarda içine düştüğü mali krizle mücadelesinde yeni bir sayfa açıyor. Kulüp yönetimi, geçtiğimiz günlerde bir otelde düzenledikleri basın toplantısı ile şirketleşme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Eski yöneticilerden oluşan Altay Şirketleşme Komisyonu, kulübün finansal sıkıntılarını aşma ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma planlarını kamuoyu ile paylaştı.

Tarihi borç yükü ve şirketleşme çabaları

Altay, geçirdiği zorlu sezonların ardından Trendyol 1. Lig’den TFF 2. Lig’e düşerken, toplamda 670 milyon TL borç yüküyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, kulübün geleceği için radikal kararlar almasını gerekli kıldı. Komisyon üyesi Ahmet Taşpınar, yıllardır kulübün gündeminde olan şirketleşme sürecinin nihayetinde şekillendiğini ve yeni yasal düzenlemeler doğrultusunda yüzde 51 oranında kulüp hakimiyetinin korunması gerektiğini vurguladı.

Yeni kurulan şirket ve amaçları

Altay'ın şirketleşme süreci, "Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi" adı altında resmiyet kazandı. Kenan Duymazoğlu ve Cemil Kaya gibi isimlerin öncülük ettiği bu yeni yapı, kulübün altyapısını modernize etmeyi ve finansal istikrarını sağlamayı hedefliyor. Cemil Kaya, şirketleşmenin kulübe yeni yatırımcılar çekme ve mevcut borçları yönetme konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Genel kurul ve yeni dönem

Şirketleşme süreci, kulübün genel kurul yapısındaki sıkıntıları da gündeme getirdi. Eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, mevcut 1200 üye sayısının yetersiz katılım ve aidat problemleri yaşadığını, bu durumun genel kurul kararlarını zorlaştırdığını ifade etti. Önümüzdeki genel kurul, kulübün yönetimine şirketleşme yetkisini verecek çoğunluğun sağlanması açısından kritik öneme sahip.

Etik değerler ve yatırımcı beklentileri

Altay, şirketleşme sürecinde etik değerlere uygun yatırımcıları bünyesine katmayı hedefliyor. Cemil Kaya, potansiyel yatırımcılara açık çağrı yaparak kulübün değerlerine ve vizyonuna uygun ortaklar aradıklarını belirtti. Şirket, yeni sezona hazırlıklarını bu yeni yapılanma çerçevesinde sürdürecek.