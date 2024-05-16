31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler

Elektronik Ürünlerde Büyük İndirimler
Kiwi KVC4090 Robot Süpürge ₺4,399.00
Sinbo SCO-5059 Airfryer Fırın ₺2,499.00
Hiking A433 Cep Telefonu ₺4,399.00,
Hiking A412 Cep Telefonu 2₺3,499.00.
MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı ₺3,999.00.
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Nero Tava Seti 3'lü ₺299.00.
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16 Jant Bisiklet - Çocuklar için eğlenceli ve sağlam, ₺1,299.00.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.