31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler

Elektronik Ürünlerde Büyük İndirimler

Kiwi KVC4090 Robot Süpürge ₺4,399.00

Sinbo SCO-5059 Airfryer Fırın ₺2,499.00

Hiking A433 Cep Telefonu ₺4,399.00,

Hiking A412 Cep Telefonu 2₺3,499.00.

MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı ₺3,999.00.

Mutfak ve Ev Gereçlerinde İndirim Fırtınası

Nero Tava Seti 3'lü ₺299.00.

Ultra Granit Derin Tencere ₺329.00.

Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası ₺199.00.

Aktif Yaşam ve Dış Mekan Ürünlerinde Avantajlar

16 Jant Bisiklet - Çocuklar için eğlenceli ve sağlam, ₺1,299.00.

Kamp Çaydanlığı ve Diğer Kamp Malzemeleri - Doğa tutkunları için ideal ürünler, çeşitli fiyatlarla.

Kitapseverlere Özel İndirimler

Seçili Kitaplarda %30’a Varan İndirimler - Çeşitli türlerde kitaplar, özel indirimlerle.

A101, geniş ürün gamı ve uygun fiyatları ile bahar kampanyalarında da müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam ediyor. Bu özel fırsatları değerlendirmek için 11-31 Mayıs tarihleri arasında Bolu A101 mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.