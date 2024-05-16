- Ekonomi

31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler

A101Bolu Mağazalarında bahar ayını harika indirimlerle karşılıyor. En çok tercih edilen elektronik ürünlerden, mutfak araç gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilere özel fırsatlar sunuyor. İşte öne çıkan bazı kampanyalar:

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler mask
31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler
31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler
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Elektronik Ürünlerde Büyük İndirimler

Kiwi KVC4090 Robot Süpürge ₺4,399.00

Sinbo SCO-5059 Airfryer Fırın ₺2,499.00

Hiking A433 Cep Telefonu ₺4,399.00,

Hiking A412 Cep Telefonu 2₺3,499.00.

MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı ₺3,999.00.

31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler

Mutfak ve Ev Gereçlerinde İndirim Fırtınası

Nero Tava Seti 3'lü ₺299.00.

Ultra Granit Derin Tencere ₺329.00.

Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası ₺199.00.31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler

Aktif Yaşam ve Dış Mekan Ürünlerinde Avantajlar

16 Jant Bisiklet - Çocuklar için eğlenceli ve sağlam, ₺1,299.00.

Kamp Çaydanlığı ve Diğer Kamp Malzemeleri - Doğa tutkunları için ideal ürünler, çeşitli fiyatlarla.

Kitapseverlere Özel İndirimler

Seçili Kitaplarda %30’a Varan İndirimler - Çeşitli türlerde kitaplar, özel indirimlerle.

31 Mayıs’a kadar Bolu A101’ler de elektronikten mutfak ürünlerine indirimler

A101, geniş ürün gamı ve uygun fiyatları ile bahar kampanyalarında da müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam ediyor. Bu özel fırsatları değerlendirmek için 11-31 Mayıs tarihleri arasında Bolu A101 mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

 

# ziyaret, doğa

16 May 2024 - 21:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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