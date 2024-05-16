Naci Görür'den yeni deprem uyarısı: "stres biriktiren faylar var, afet riski giderek artıyor"

Stres Biriktiren Faylar Afet Riski Taşıyor

Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin Helen-Kıbrıs zonunda stres artışına neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. "6 Şubat depremleri olduğu zaman Kıbrıs’a dikkat diye uyarı verdik. Halen o uyarı geçerlidir" dedi.

ANSİAD toplantısında önemli açıklamalar

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı’nda konuştu. Toplantının başkanlığını yapan ANSİAD Geçen Dönem Başkanı Akın Akıncı, Görür’ün Türkiye’nin birçok bölgesinde deprem bilincini yaymak için çalışmalar yaptığını vurguladı.

Türkiye Depreme Hazırlıklı Olmalı

Görür, Türkiye’nin Alp-Himalaya deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, "Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’deki kadar deprem planı yoktur. Ancak bu planların raflarda beklemesi büyük bir eksikliktir. Çağdaş düşünmek ve ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız" dedi. Ayrıca, deprem probleminin çözümü için siyasi iradenin ve halkın bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Antalya’nın Deprem Riski

Görür, Antalya’nın depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. "Antalya’yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var: Fethiye-Burdur fay zonu, Beyşehir fay zonu ve Helen-Kıbrıs fay zonu. Bu zonlarda stres birikiyor ve bu durum tehlikeli olabilir" dedi. Görür, stres birikmesinin bir raddeye ulaştığında depremin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Deprem Dirençli Kentlerin Önemi

Deprem dirençli kentlerin, depremleri minimum hasarla atlatan yerler olduğunu belirten Görür, "Kaliforniya, Japonya, Tayvan, Endonezya gibi ülkelerde büyük depremler olmasına rağmen yaşam büyük ölçüde etkilenmiyor. Bizde ise depremler hayatı felç ediyor. Bu durumun değişmesi için yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem- çevre ve ekonominin depreme dirençli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.