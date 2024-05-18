Bolu Ziraat Odası’ndan 550 çiftçiye, 120 bin tarla ve bahçe fidesi

Bolu Ziraat Odası, 550 çiftçiye 120 bin tarla ve bahçe fidesi dağıtarak tarımsal üretimi artırıyor. Ekonomik ve kaliteli fidelerle çiftçilerin yüzü gülüyor. Üreticilere büyük destek!

Çiftçilerin yüzü güldü

Bolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özkoparan, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere kaliteli fideler dağıttıklarını belirtti. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde yapılan bu dağıtım, çiftçilere 6 liradan başlayan fiyatlarla 27 çeşit domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz fideleri sunarak üretim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oldu.

Ekonomik fide desteğiyle üreticilere büyük kolaylık

Piyasa değerinin çok altında sunulan bu fideler, çiftçilerin ekonomik olarak daha rahat bir üretim süreci geçirmelerine olanak tanıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı fideler, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyor. Başkan Özkoparan, çiftçilerin bu destek sayesinde daha verimli ve maliyet etkin bir üretim yapabileceğini vurguladı.

Tarımsal üretimde verimlilik artışı

Dağıtılan fideler, özellikle domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz gibi ürünlerde yüksek verim hedefleyen üreticiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Fidelerin kalitesi, çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmada önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Bu destek, Bolu'da tarımsal üretimin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor.

Çeşitli fidelerle üretimde çeşitlilik

Çetin Özkoparan, toplamda 27 çeşit fide dağıttıklarını belirtti. Bu çeşitlilik, çiftçilerin farklı ürünler yetiştirerek pazarda daha geniş bir yelpazeye sahip olmalarına olanak tanıyor. Domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz gibi ürünlerle çiftçiler, üretimlerini çeşitlendirme fırsatı buluyor.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde anlamlı destek

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Başkan Özkoparan, tarım sektörünün ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, üreticilerin önemine vurgu yaptı. Dağıtılan fidelerin bereketli olmasını dileyen Özkoparan, çiftçilerin üretimlerinin artması temennisinde bulundu.

Bolu'da tarımsal üretimin geleceği parlak

Bolu Ziraat Odası'nın sağladığı bu destek, tarımsal üretimi artırmada ve çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Çetin Özkoparan'ın liderliğindeki Ziraat Odası, kaliteli ve uygun fiyatlı fidelerle üreticilere büyük bir katkı sağladı. Bu destek, Bolu'da tarım sektörünün gelişmesine ve çiftçilerin üretim kapasitelerinin artmasına olanak tanıyor.