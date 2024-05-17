Can Atalay için Bolu’dan sesler yükseldi. Özgürlük istiyoruz çağrısı yapıldı

Can Atalay için adalet istiyoruz

Yapılan gösteride halkın vekili tutsak edilemez, Can Atalaya özgürlük, Hatay vekilini istiyor, gençler için adalet istiyoruz, atanamayan öğretmenler için adalet istiyoruz şeklinde sloganlar atıldı. Gösterinin sözcüsü ise Zeynep Dinç oldu. Dinç sözlerine şu cümleler ile başladı.10 yıl önce somada katledilen madencilerin avukatı Can Atalay için adalet istiyoruz dedi.

Hakkı yenilen herkes için

Programın sözcüsü Zeynep Dinç eylemin sadece Can Atalay için değil tutuklanan gazeteciler, avukatlar, katledilen kadınlar, geleceği yok edilmiş gençler, sürekli kemer sıkması istenen halk… içinde toplandıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti özgürlüklerimiz ve haklarımız pazarlık konusu değildir dedi.

Zeynep Dinç Taksimi de unutmadı

Taksimi savunanları tutsak edip bir yandan ise halkı yoksullaştıran kişiler ile pazarlık yapmayacaklarını söyleyen Dinç aynı gemide olmadıklarını da belirtti. “Temel haklarımızdan, eğitimimizden, adaletten, çocuklarımızın ekmek parasından, eğitiminden tasarruf etmeyeceğiz. Ülkeyi koca bir cezaevine çevirenlere hep birlikte meydan okumak için bir kez daha bir aradayız” diyerek meydan okudu.

Bu mesele parti meselesi değil

Adalete susamış, hakları elinden alınmış kim varsa yanında olduklarını belirten Dinç meselenin parti meselesi değil hak, adalet meselesi olduğunu belirtti. Sözlerini ise şu cümleler ile tamamladı seçilmiş bir milletvekili bir yıldır tutsak ediliyor hakları yenilen her konu için bir bir kazanacağız ifadelerini kullanırken hak kazanacak adalet kazanacak sözleri ile programı sonlandırdı.