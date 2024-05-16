Faiz oranları ve yüksek fiyatlar müstakil ev talebini tetikliyor

Emlak Piyasasında Yaşanan Durgunluk ve Müstakil Evlere Yönelik Artan Talep

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, emlak piyasasında yaşanan durgunluğu değerlendirdi. Pandemi ve deprem sonrası müşterilerin müstakil konutlara yönelmesine rağmen, artan maliyetler nedeniyle satışların beklenen düzeyin altında kaldığını belirtti. İnşaat maliyetlerindeki sürekli artış, malzeme fiyatlarındaki yükseliş, arsa fiyatlarının artması ve işçilik maliyetlerindeki artış, konut maliyetlerini doğrudan etkileyen ana faktörler olarak öne çıkıyor. Bu durum, vatandaşın alım gücünü zorlayarak piyasada bir durgunluk yaratıyor.

Müstakil Ev Fiyatları Ulaşılamaz Seviyelerde

Özçelik, müstakil ev fiyatlarının 8-10 milyon TL'ye ulaştığını ifade ederek, vatandaşların güvenli ve müstakil bir yaşam arzusunun fiyatları yükselttiğini vurguladı. Ancak bu yüksek fiyatlar, müşterilerin bu tür evlere erişimini zorlaştırıyor. Bankalardan uygun kredi imkanlarının olmaması, nakit parası olan müşteriler dışında, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir engel teşkil ediyor.

Yatırım Tercihlerinde Faiz Oranlarının Rolü

Yüksek faiz oranları nedeniyle nakit parası olan vatandaşlar, konut yatırımı yerine parasını bankalarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Özçelik, "7-8 milyon lirası olan bir vatandaş, faiz hassasiyeti yoksa, bu parayı bankaya koyarak 500-600 bin lira kazanç sağlayabilir. Bu durum, konut alımını daha da zorlaştırıyor," dedi. Bu, piyasada hem nakit sıkıntısı çekenler için kredi olmaması hem de parası olanlar için para değerinin yüksek olması nedeniyle bir talep durgunluğuna yol açıyor.

Hem Alıcı Hem Satıcı Zor Durumda

Emlak Uzmanı Özçelik, hem alıcının hem de satıcının zor durumda olduğunu belirtti. Müteahhitler, maliyet artışlarından memnun değil ve sektördeki meslektaşları daha uygun maliyetler ve enflasyonun düşmesini arzuluyor. Müteahhitlerin vatandaşları uygun fiyatlı ev sahibi yapma isteği çok yüksek ve vatandaşın sandığından çok daha fazla uygun fiyatlı konut sunma arzusunda olduklarını vurguladı.

Müstakil Evlerin Artan Cazibesi

Bolu'daki vatandaşlar, müstakil evlerin daha güzel ve güvenilir olduğunu, insanların şehir merkezinden uzaklaşarak müstakil evlerde yaşamak istediklerini belirtiyor. Müstakil bir evde yaşamanın, bir apartmanda yaşamakla aynı şey olmadığını ifade ediyorlar. Bu talep, piyasada müstakil evlere olan ilginin artmasına neden oluyor, ancak yüksek fiyatlar ve faiz oranları bu talebi karşılamakta zorlanıyor.