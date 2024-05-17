Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf çağrısı: "kamuda tasarruf ve verimlilik paketine uyun"

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleşen genel kurulunda konuştu. Erdoğan, tüm kamu idarelerini ve personelini Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni uygulamaya davet etti. "Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır" dedi.

Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı

Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritasını belirlediklerini ve son 11 aydır bu yol haritasını harfiyen uyguladıklarını belirtti. "Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz" dedi.

Herkesi Tasarrufa Davet Ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Herkesi tasarruf paketini uygulamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOBB Genel Kurulu'nda Birlik Mesajı

TOBB'un 80. genel kurulunda konuşan Erdoğan, "Burada Türkiye için çarpan vatanperver yürekler var. Burada Türkiye için üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhlar var" dedi. TOBB'un Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, güçlenmesine destek olan her bir üyesine teşekkür etti.

Tasarruf ve Verimlilik Vurgusu

Erdoğan, kamuda verimliliği arttırıp tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz. Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacak. Yerli üreticiler inşallah bundan olumlu etkilenecek" dedi.

Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir sene içinde ekonomide güçlü bir ekip kurduklarını ve Orta Vadeli Program ile 12. Kalkınma Planı'nı uygulamaya başladıklarını belirtti. "Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz" dedi. Türkiye'nin ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine yürekten inandığını söyledi.

Kamuda Tasarruf Kültürü

Erdoğan, "Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturacağız. Son dönemde vatandaşlarımızın tepkisine yol açan israf görüntülerinin de böylece önüne geçmeyi arzu ediyoruz. Kamu malı ve kamu görevi milletin bizlere emanetidir. Kimse bizden kul hakkının yenilmesine sessiz kalmamızı bekleyemez" dedi.

Nepotizm Meselesi

Erdoğan, muhalefet belediyelerinde yaşanan akraba atamalarına da değinerek, "Bir göreve seçilmiş olmak kimseye orayı bir akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Atanarak ve seçilerek gelinen her konumun sahibi milletimizin ta kendisidir. Nepotizm meselesini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Muhalefetin de bu konuda sorumluluk almasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin Geleceği İçin Birlik Mesajı

Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız. Bu gemiyi sahili selamete çıkarmak ortak görevimiz. Başta kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz olmak üzere herkesi tasarruf paketini uygulamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeşil Pasaport Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladı.