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BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yalova Valisi'nin söyleşisine katıldı

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Düzce Üniversitesi'nde öğrencilere kariyer yolu ve başarı sırlarını anlattı. Valilik ve kaymakamlık mesleklerinin prestiji üzerinde duruldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’da katılım sağladı.

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BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yalova Valisi'nin söyleşisine katıldı mask
BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yalova Valisi'nin söyleşisine katıldı
BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yalova Valisi'nin söyleşisine katıldı
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Başarılı Bir Kariyerin Sırları

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, DÜFest 2024 kapsamında öğrencilere yönelik etkileyici bir söyleşi düzenledi. "Sağlık Sektöründen Mülki Amirliğe Bir Başarı Öyküsü: Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya" başlıklı etkinlikte, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, kariyer yolculuğunu ve edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yalova Valisi'nin söyleşisine katıldı

Çeşitli Sektörlerden Katılımlarla Zenginleşen Etkinlik

Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gibi isimlerin yanı sıra protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dr. Hülya Kaya: Eğitim ve Yabancı Dil Önemli

Dr. Hülya Kaya, hemşirelikten başlayarak kaymakamlık ve valilik gibi önemli görevlere dek uzanan kariyerinde yaşadığı tecrübeleri aktardı. Kaya, sürekli öğrenmenin ve yaptığı işlere yeni şeyler katma isteğinin kariyerindeki başarısının anahtarı olduğunu vurguladı. Ayrıca, lisans sonrası eğitim ve yabancı dil öğrenmenin kariyer gelişimindeki rolüne dikkat çekti.BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yalova Valisi'nin söyleşisine katıldı

Selçuk Aslan'dan İtibarlı Meslek Vurgusu

Düzce Valisi Selçuk Aslan ise, valilik ve kaymakamlık gibi görevlerin toplumda itibarlı ve kariyerli meslekler olduğunu, bu mesleklerin milletten en fazla dua alan kategoriler arasında yer aldığını belirtti. Aslan, öğrencilerden gelen soruları yanıtlarken mesleki deneyimlerini ve kariyerindeki birikimleri paylaştı.

Programın Kapanışı ve Ödül Töreni

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’in Hülya Kaya ve Selçuk Aslan’a teşekkür hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi. Öğrenciler, bu deneyimli liderlerin kariyer yollarından ve deneyimlerinden önemli dersler çıkardılar.BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yalova Valisi'nin söyleşisine katıldı

# eğitim, düzce, belediye

16 May 2024 - 15:55 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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