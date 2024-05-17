Depremlere meydan okuyan tarihi eserler: Mikro Kristal Wax ile mükemmel koruma

Tarihi Eserlerin Korunmasında Yeni Dönem

Müzelerde sergilenen Paleolitik, Helenik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler, yüzyıllardır süregelen bir koruma altında. Bu korumanın sırrı ise mikro kristal wax. Depremler ve diğer doğal afetlerde zarar görmemeleri için kullanılan bu yöntem, eserlerin yerlerine sabitlenmesini sağlarken, kimyasal tepkimelerin önüne geçiyor. Estetik bir görünüm sunan bu yöntem, özellikle müzelerdeki küçük hacimli eserlerde tercih ediliyor.

Eserlerin Estetik Sergilenmesi Öncelikli

Müze Müdürü Serkan Gedük, tarihi eserleri depreme karşı koruma çabalarını anlatırken, estetik sergilemenin öncelik olduğunu vurguluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen çalışmalar, müze personeli ve ziyaretçilerin can ve mal kaybı riskini en aza indirmeyi amaçlıyor. Gedük, eserlerin deprem esnasında kaymasını, başka bir esere çarpmasını veya kırılmasını önlemek için özel atölyelerde yapılan aparat ve misina ipi uygulamaları, fon destekleri ile museum wax gibi yöntemlerle titizlikle çalıştıklarını belirtiyor.

Büyük Hacimli Eserlerde Özel Yöntemler

Serkan Gedük, mikro kristal wax kullanımının önemine dikkat çekiyor. Wax top halinde 3 noktaya uygulanarak eserin kaidesine oturtuluyor ve bu sayede eser sabitlenmiş oluyor fakat yapışmıyor. Kimyasal tepkimeden korunmasıyla öne çıkan bu yöntem, daha çok küçük hacimli eserlere uygulanıyor. Büyük hacimli eserlerde ise, form destekleri uygulanıyor ve eserin formuna göre şekillendiriliyor. Gedük, maliyeti az ve basit bir diğer yöntem olan misina ipiyle eserin kaideye sabitlenmesi sayesinde deprem sırasında kaymasını, devrilmesini veya başka bir esere çarpmasını engellediklerini ifade ediyor.

Türkiye Genelinde Uygulanan Koruma Çalışmaları

Türkiye'deki birçok müzede uygulanan bu yöntemler, uzman kişiler tarafından geliştiriliyor. Gedük, işin ehli kişiler tarafından yapılmayan uygulamaların depremde eseri koruyacakken tam tersi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, bu tür çalışmaların profesyonellik gerektirdiğini ve tecrübeli kişiler tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.