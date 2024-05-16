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Bolu'da terörle mücadele kapsamında DEAŞ operasyonu! Şüpheliler yakalandı!

Bolu'da DEAŞ operasyonu: Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Bolu'daki operasyonlar ve dijital delil bulguları detaylandırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da terörle mücadele kapsamında DEAŞ operasyonu! Şüpheliler yakalandı!
Bolu'da terörle mücadele kapsamında DEAŞ operasyonu! Şüpheliler yakalandı!
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Şanlıurfa merkezli başlatılan ve 6 ilde eş zamanlı yürütülen kapsamlı terör operasyonları kapsamında, Bolu ve diğer illerdeki adreslere düzenlenen baskınlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Bolu'nun Terörle Mücadeledeki Rolü başlığı altında, özellikle Bolu'daki operasyon detayları ve terörle mücadele çabaları vurgulanıyor.

Bolu Merkezli DEAŞ Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar, DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir darbe vurdu. Operasyon, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu olmak üzere altı ilde eş zamanlı olarak icra edildi. Bolu'daki operasyon, özellikle terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla ön plana çıktı.

Bolu'da terörle mücadele kapsamında DEAŞ operasyonu! Şüpheliler yakalandı!

Dijital Deliller ve Tutuklamalar

Operasyon süresince, şüphelilerin saklandığı adreslerde yapılan aramalarda 10 adet dijital materyal ele geçirildi. Bu materyallerin incelenmesiyle birlikte, örgüt içi iletişim ve faaliyetlerine dair kritik bilgiler elde edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, yapılan sorgulamaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'da gözaltına alınan şüphelilerden birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor.

Uluslararası Boyut

Operasyon, Suriye ve Irak uyruklu 4 şüphelinin de sınır dışı edilmesine karar verilmesiyle uluslararası bir boyut kazandı. Bu karar, Türkiye'nin sınırlarını terör tehditlerine karşı koruma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

# türkiye, istanbul, uluslararası

16 May 2024 - 16:01 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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