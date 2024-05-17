Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor

Göynük’te 34 Yıllık Muhteşem Gelenek

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinen Akşemseddin Hazretleri için 34. Geleneksel Anma Günleri düzenleniyor. Her yıl büyük ilgi gören bu etkinlik, bu yıl 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, hazırlıkların başladığını ve programın detaylarını açıkladı.

Kabir Ziyareti ve Tören Hazırlıkları

Anma töreni kapsamında, misafirler önce Akşemseddin Hazretleri'nin kabrini ziyaret edecek, ardından tören alanına geçecekler. Bu etkinlik, 33 yıldır sürdürülen bir gelenek olarak, ülkenin dört bir yanından ziyaretçileri Göynük’e çekiyor. Göynük’ün bu tarihi etkinliğinde, mehteran sesleri eşliğinde yapılan yürüyüşler, ilahi ekiplerinin performansları ve semazen gösterileri yer alacak.

Başkan Ali Oral’ın Açıklamaları

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, bu yılki programın detaylarını açıkladı. Bolu Valiliği himayesinde, Göynük Belediye Başkanlığı ve Göynük Kaymakamlığı gözetiminde, Akşemseddin Hazretleri Vakfı tarafından düzenlenecek tören, 26 Mayıs Pazar günü belediye önünde gerçekleşecek. Saat 11.00’da Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi önünden mehteran eşliğinde yürüyüşle başlayacak olan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından, ilahi ekibi ve semazen gösterileri ile tören sonlanacak.

Mevlit Programı ve Yemek İkramı

Anma günü kapsamında, Gazi Süleyman Paşa Camii’nde saat 10.30’da başlayıp 13.00’da sona erecek olan mevlit programı da gerçekleştirilecek. Misafirler için Hamam önü Meydanı’nda yemek ikramı yapılacak. Törenle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, Göynük Belediyesi'nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından tören davetiyesine ulaşabilirler.

Göynük Belediyesi’nden Tüm Halkımıza Davet

Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı etkinlikte, Akşemseddin Hazretleri’nin anılması ve bu tarihi geleneğin devam ettirilmesi amaçlanıyor. Belediye Başkanı Ali Oral, etkinliğe katılımın önemine vurgu yaparak, herkesin bu tarihi ve manevi atmosferi paylaşmasını temenni ettiklerini belirtti. Göynük Belediyesi olarak, vatandaşların katılımını sağlamak için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını da ifade etti.