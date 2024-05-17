- Gündem

Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde 34. Geleneksel Akşemseddin Hazretlerini Anma Günleri başlıyor. 26 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte kabir ziyareti, mehteran yürüyüşü, ilahi ekibi ve semazen gösterileri yer alacak. Belediye Başkanı Ali Oral tüm halkı etkinliklere davet etti.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor mask
Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor
Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Göynük’te 34 Yıllık Muhteşem Gelenek

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinen Akşemseddin Hazretleri için 34. Geleneksel Anma Günleri düzenleniyor. Her yıl büyük ilgi gören bu etkinlik, bu yıl 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, hazırlıkların başladığını ve programın detaylarını açıkladı.

Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor

Kabir Ziyareti ve Tören Hazırlıkları

Anma töreni kapsamında, misafirler önce Akşemseddin Hazretleri'nin kabrini ziyaret edecek, ardından tören alanına geçecekler. Bu etkinlik, 33 yıldır sürdürülen bir gelenek olarak, ülkenin dört bir yanından ziyaretçileri Göynük’e çekiyor. Göynük’ün bu tarihi etkinliğinde, mehteran sesleri eşliğinde yapılan yürüyüşler, ilahi ekiplerinin performansları ve semazen gösterileri yer alacak.

Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor

Başkan Ali Oral’ın Açıklamaları

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, bu yılki programın detaylarını açıkladı. Bolu Valiliği himayesinde, Göynük Belediye Başkanlığı ve Göynük Kaymakamlığı gözetiminde, Akşemseddin Hazretleri Vakfı tarafından düzenlenecek tören, 26 Mayıs Pazar günü belediye önünde gerçekleşecek. Saat 11.00’da Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi önünden mehteran eşliğinde yürüyüşle başlayacak olan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından, ilahi ekibi ve semazen gösterileri ile tören sonlanacak.

Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor

Mevlit Programı ve Yemek İkramı

Anma günü kapsamında, Gazi Süleyman Paşa Camii’nde saat 10.30’da başlayıp 13.00’da sona erecek olan mevlit programı da gerçekleştirilecek. Misafirler için Hamam önü Meydanı’nda yemek ikramı yapılacak. Törenle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, Göynük Belediyesi'nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından tören davetiyesine ulaşabilirler.Göynük’te 34. kez Akşemseddin Hazretleri Anılıyor; İstanbul’dan Bolu’ya tarihi gelenek devam ediyor

Göynük Belediyesi’nden Tüm Halkımıza Davet

Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı etkinlikte, Akşemseddin Hazretleri’nin anılması ve bu tarihi geleneğin devam ettirilmesi amaçlanıyor. Belediye Başkanı Ali Oral, etkinliğe katılımın önemine vurgu yaparak, herkesin bu tarihi ve manevi atmosferi paylaşmasını temenni ettiklerini belirtti. Göynük Belediyesi olarak, vatandaşların katılımını sağlamak için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını da ifade etti.

# istanbul, pazar, Medya, ziyaret, belediye, başkan

17 May 2024 - 11:00 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL