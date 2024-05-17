Bolu'da 2024 Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belirlendi

Bolu’da Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanların hisse fiyatları 20 bin ila 25 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ila 15 bin lira arasında satışa sunulacağı öğrenildi. Bu fiyat aralıkları, geçen yıla oranla kayda değer bir artış gösteriyor.

Büyükbaş kurbanlıklar

Büyükbaş hayvan hisselerinin 20 bin ile 25 bin lira arasında olması, özellikle yem maliyetlerinin artışı ve genel ekonomik şartların etkisiyle açıklanıyor. Çetin Özkoparan, bu fiyat artışının, hayvancılık sektörünün maliyetlerini karşılamak için kaçınılmaz olduğunu belirtti. Kurbanlık satın alacak vatandaşların dikkatli olmaları ve sağlıklı, kaliteli hayvanları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Küçükbaş kurbanlıkların durumu

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin ila 15 bin lira arasında belirlenmesi de dikkat çekici. Özkoparan, küçükbaş kurbanlıklarda da büyükbaşlardaki gibi yem ve bakım maliyetlerinin fiyatları yükselttiğini belirtti. Küçükbaş kurbanlık alacak olanların da hayvanların sağlık kontrollerine özen göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Bolu Hayvan Pazarı'nda bayram hareketliliği

Bolu Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Çetin Özkoparan, pazarda yoğun bir hazırlık süreci olduğunu ve hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıklar için talebin arttığını gözlemlediklerini belirtti. Yetiştiriciler, kurbanlıklarını en iyi şekilde sunmak için yoğun çaba harcıyorlar.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunuyor. Çetin Özkoparan, vatandaşların kurbanlık hayvanların sağlık belgelerini ve aşı karnelerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Hayvanların yaş ve fiziksel durumlarının uygun olmasının da önemli olduğunu vurguladı. Sağlıksız ve uygun yaşta olmayan hayvanların kurban edilmesinin sakıncalı olduğunu hatırlattı.

Bayram öncesi hazırlıklar ve tedbirler

Kurban Bayramı öncesinde hem hayvan yetiştiricileri hem de vatandaşlar için yoğun bir hazırlık dönemi yaşanıyor. Özkoparan, hayvanların doğru beslenmesi ve bakımlarının yapılmasının yanı sıra, kurbanlık satış yerlerinin hijyen koşullarına uygun olmasının önemini belirtti. Bu hazırlıkların bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için kritik olduğunun altını çizdi.

Kurban Bayramı'nın ekonomiye katkısı

Kurban Bayramı, ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Çetin Özkoparan, özellikle hayvancılık sektörünün bu dönemde canlandığını ve kurbanlık satışlarından elde edilen gelirlerin yetiştiricilere büyük destek olduğunu belirtti. Bu gelirlerin genel ekonomiye de olumlu yansıdığını ifade eden Özkoparan, vatandaşların bilinçli alışveriş yaparak hem kendilerine hem de ekonomiye katkıda bulunabileceklerini söyledi.