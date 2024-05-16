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Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!

annes Film Festivali'nde parlayan yıldız Pınar Deniz, iddialı büstiyeri ve dikkat çekici stil seçimleriyle göz doldurdu. Sürekli kontrol ettiği derin dekoltesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu! mask
Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!
Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!
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Cannes Festivali Hazırlıkları Paylaşıldı

Türk sinemasının parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, bu yılki Cannes Film Festivali hazırlıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!

"Yargı" dizisindeki Ceylin Erguvan rolüyle büyük beğeni toplayan Deniz, Cannes'daki görünümüyle de adından söz ettirmeyi başardı.

İddialı Kıyafet Seçimi

Festival için tercih ettiği büstiyer-pantolon kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, iddialı dekoltesiyle gözleri üzerine çekti.

Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!

Kıyafetinin derin dekoltesini sürekli kontrol etmesi, sosyal medyada da dikkat çekti ve birçok yorum almasına neden oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pınar Deniz'in her bir pozu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!

Özellikle dekoltesini sürekli olarak kontrol eden eli, takipçileri tarafından farklı yorumlara tabi tutuldu.Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!

Kullanıcılar, "Giydinse bir rahat ol", "El neden hep göğüste?" ve "İstemsizce ele bakıyorum" gibi yorumlarla sosyal medyada esprili bir dil kullandılar.Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!

Türk Yıldızlar Arasında Parladı

Cannes Film Festivali’nde onur konuğu olarak bulunan Pınar Deniz, hem performansı hem de tarzıyla ön plana çıktı. Türkiye'den festivalin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz, bu özel etkinlik için özenle hazırlanan tarzıyla moda dünyasında da ses getirdi.

# türkiye, Medya

16 May 2024 - 16:52 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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