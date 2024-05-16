Pınar Deniz'in Cannes şıklığı: Dekoltesi olay oldu!

Cannes Festivali Hazırlıkları Paylaşıldı

Türk sinemasının parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, bu yılki Cannes Film Festivali hazırlıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

"Yargı" dizisindeki Ceylin Erguvan rolüyle büyük beğeni toplayan Deniz, Cannes'daki görünümüyle de adından söz ettirmeyi başardı.

İddialı Kıyafet Seçimi

Festival için tercih ettiği büstiyer-pantolon kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, iddialı dekoltesiyle gözleri üzerine çekti.

Kıyafetinin derin dekoltesini sürekli kontrol etmesi, sosyal medyada da dikkat çekti ve birçok yorum almasına neden oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pınar Deniz'in her bir pozu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özellikle dekoltesini sürekli olarak kontrol eden eli, takipçileri tarafından farklı yorumlara tabi tutuldu.

Kullanıcılar, "Giydinse bir rahat ol", "El neden hep göğüste?" ve "İstemsizce ele bakıyorum" gibi yorumlarla sosyal medyada esprili bir dil kullandılar.

Türk Yıldızlar Arasında Parladı

Cannes Film Festivali’nde onur konuğu olarak bulunan Pınar Deniz, hem performansı hem de tarzıyla ön plana çıktı. Türkiye'den festivalin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz, bu özel etkinlik için özenle hazırlanan tarzıyla moda dünyasında da ses getirdi.