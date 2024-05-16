Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Feyza Civelek, uyuşturucu alırken yakalanması ve ardından torbacıyla olan telefon konuşmalarının medyaya sızmasıyla gündeme oturdu. Uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden bozan Civelek, dizinin fragmanını paylaşarak "Cuma beraberiz" notunu düştü.
Gece Yarısı Yakalandı
Feyza Civelek, gece saat 03.30 sıralarında bir şahısla irtibat kurarak uyuşturucu siparişi verdiğini, olay anında alkollü olduğunu belirtti. Kendisine gönderilen hesap numarasına 6 bin lira yatırdığını, dışarı çıktığında ise karşısında motosikletli kişileri bulduğunu ifade etti.
Polis Müdahalesi ve İtiraflar
Civelek, sivil giyimli bir şahsın yanına giderek uyuşturucu maddeyi istediğini, ancak şahsın sivil polis olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu anlattı. Polis tarafından merkeze götürülen oyuncu, bu olayın kendisi için bir ilk olduğunu ve yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Sessizliğini Dizi Fragmanıyla Bozdu
Uzun süren sessizliğini sonunda bozan Civelek, sosyal medya üzerinden dizisinin yeni fragmanını paylaşarak, takipçileriyle buluşacakları günü müjdeledi. Bu paylaşım, hem destekleyenlerin hem de eleştirilerin odağında kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.