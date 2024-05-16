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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!

Feyza Civelek, uyuşturucu alırken yakalanmasının ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisinin fragmanını paylaşarak, yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama! mask
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!
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Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Feyza Civelek, uyuşturucu alırken yakalanması ve ardından torbacıyla olan telefon konuşmalarının medyaya sızmasıyla gündeme oturdu. Uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden bozan Civelek, dizinin fragmanını paylaşarak "Cuma beraberiz" notunu düştü.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!

Gece Yarısı Yakalandı

Feyza Civelek, gece saat 03.30 sıralarında bir şahısla irtibat kurarak uyuşturucu siparişi verdiğini, olay anında alkollü olduğunu belirtti. Kendisine gönderilen hesap numarasına 6 bin lira yatırdığını, dışarı çıktığında ise karşısında motosikletli kişileri bulduğunu ifade etti.Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!

Polis Müdahalesi ve İtiraflar

Civelek, sivil giyimli bir şahsın yanına giderek uyuşturucu maddeyi istediğini, ancak şahsın sivil polis olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu anlattı. Polis tarafından merkeze götürülen oyuncu, bu olayın kendisi için bir ilk olduğunu ve yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!

Sessizliğini Dizi Fragmanıyla Bozdu

Uzun süren sessizliğini sonunda bozan Civelek, sosyal medya üzerinden dizisinin yeni fragmanını paylaşarak, takipçileriyle buluşacakları günü müjdeledi. Bu paylaşım, hem destekleyenlerin hem de eleştirilerin odağında kaldı.Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Uyuşturucu alışverişinde yakalanma anı ve ilk açıklama!

# polis, Medya

16 May 2024 - 17:12 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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