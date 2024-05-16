Bolu İtfaiyesi'nde yeni dönem… Kenan Coşkun göreve başladı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde Kenan Coşkun dönemi başladı. Uzun yıllar süren deneyimiyle Bolu'ya atanan Coşkun, itfaiye ekibinin eğitimini ve yangın güvenliği standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Kenan Coşkun kimdir?

Kenan Coşkun, 2005-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü Şişli Bölge Grup Amirliğinde görev yaptı. Bu süreçte, yangın ve kurtarma operasyonlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekti. İstanbul'daki görev süresi boyunca, yangınla mücadelede kazandığı deneyim ve uzmanlık, onu Bolu için ideal bir aday haline getirdi.

Bolu'daki başarılı geçmişi

2014 yılında Bolu Belediyesi'ne atanan Coşkun, burada Grup Amiri olarak görev yaptı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde geçirdiği yıllar boyunca, birçok kritik operasyona liderlik etti. Coşkun'un yönetimi altında, itfaiye ekibi birçok zorlu görevi başarıyla tamamladı ve Bolu'da yangın güvenliği standartlarını yükseltti.

Hüseyin Kazlı'nın emekliliği

Hüseyin Kazlı, uzun yıllar boyunca Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde hizmet verdi ve sayısız yangın ve kurtarma operasyonunda görev aldı. Kazlı, görev süresi boyunca gösterdiği özverili çalışmalarla Bolu halkının takdirini kazandı. Emekliye ayrılmasıyla birlikte, Kazlı'nın ardından yeni bir dönem başlıyor.

Kenan Coşkun'un hedefleri

Kenan Coşkun, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yeni görevi için belirlediği hedefleri açıkladı. Öncelikli hedefleri arasında itfaiye ekibinin eğitim seviyesini yükseltmek ve yangın güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek yer alıyor. Coşkun, ayrıca yangınla mücadele teknolojilerini geliştirmek ve itfaiye ekipmanlarını modernize etmek için çalışmalar yürütecek.

Bolu Halkı için yeni umutlar

Bolu halkı, Kenan Coşkun'un atanmasıyla birlikte itfaiye teşkilatında büyük bir değişim bekliyor. Coşkun'un liderliğinde, itfaiye ekibinin daha etkin ve verimli çalışacağına inanılıyor. Halk, yeni müdürleri ile birlikte daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeyi umut ediyor.

Yeni Müdürle güvenli bir gelecek

Kenan Coşkun'un liderliğinde, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği standartlarını yükseltmek ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edecek. Coşkun'un tecrübesi ve vizyonu, Bolu'nun yangınla mücadele kapasitesini artıracak ve halkın güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak.