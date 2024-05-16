Play-off Çeyrek Finalinde kazanan Bodrum FK

Maçın Önemli Anları:

30. Dakika: Bodrum FK'nın atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed’in kafa vuruşu direkten döndü.

70. Dakika: Oulare’nin sert vuruşunu kaleci Sousa başarılı bir şekilde kurtardı.

79. Dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın sert şutu kaleci tarafından engellendi.

80. Dakika: Burak, şık çalımlarla ceza sahasına girip pasını Celal’e verdi. Celal’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu. 1-0

90+7. Dakika: Samet'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Haqi, şutunu çekti ve top filelere gitti. 2-0

Bu sonuçla Bodrum FK, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Maçın Hakemleri

Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK

Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Haqi dk. 94), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Celal dk. 64), Cenk, Burak (Pedro dk. 89)

Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (Camara dk. 87), Onur, Vusal (Hakan dk. 71), Junior, Daniel, Batuhan (Tunahan dk. 87)

Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller

Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 90+7) (Bodrum FK)

Sarı kartlar

Neby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK)