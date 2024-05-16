Play-off Çeyrek Finalinde kazanan Bodrum FK

Maçın Önemli Anları:
30. Dakika: Bodrum FK'nın atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed’in kafa vuruşu direkten döndü.
70. Dakika: Oulare’nin sert vuruşunu kaleci Sousa başarılı bir şekilde kurtardı.
79. Dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın sert şutu kaleci tarafından engellendi.
80. Dakika: Burak, şık çalımlarla ceza sahasına girip pasını Celal’e verdi. Celal’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu. 1-0
90+7. Dakika: Samet'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Haqi, şutunu çekti ve top filelere gitti. 2-0
Bu sonuçla Bodrum FK, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Maçın Hakemleri
Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Bodrum FK
Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Haqi dk. 94), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Celal dk. 64), Cenk, Burak (Pedro dk. 89)
Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor
Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (Camara dk. 87), Onur, Vusal (Hakan dk. 71), Junior, Daniel, Batuhan (Tunahan dk. 87)
Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller
Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 90+7) (Bodrum FK)
Sarı kartlar
Neby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK)
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.