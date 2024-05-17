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Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum”

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig play-off turunda Bodrum FK'ya elenmenin ardından sezonu değerlendirdi.

Mustafa Aykan
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Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum” mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum”
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum”
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Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu play-off turunda Boluspor, umutlarını Bodrum deplasmanında bıraktı. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyemeyen Boluspor, rakibi Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Boluspor'un üst tura çıkma hayalleri suya düştü.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum”

Koşukavak: “Bodrumspor’u tebrik ederim”

Bodrumspor’u tebrik eden Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Bodrumspor’u tebrik ederim, play-off yolunda başarılar dilerim. Biz hem kadro hem ekonomik bütçe anlamında biraz play-off’taki takımların altındayız” dedi.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum”

“Bodrumspor’a çok hakimiz”

Bodrumspor’a hakim olduklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Bodrumspor’a daha önce çok rakip olduk. Evimizde 2-1 kazandık burada geldik maçı berabere kaldık. Takıma çok hakimiz ne oynayacağını biliyoruz. Sahada bir oyun var mıydı söylemek çok gerçekçi olmaz. Üzüldüğüm konu sadece kendi ayağımızdaki bir topu rakip fiziksel olarak düşmüş baskı yapamıyor ve daha kısa pasla oynamamız gerekirken uzun top attık. Rakip topu sürekli havaya kaldırıyor oyun formatı bu, bizim yerden oynamamız gerekirken çok arkadan bir uzun top attık.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum”

“Bizim açımızdan kıymetli bir sezondu”

Sezonu değerlendiren Yalçın Koşukavak, “Bodrumspor böyle gol atabilirdi ve böyle gol attı. Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan çok kıymetli bir sezondu” diye konuştu.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Üzgünüm oyuncularımı tebrik ediyorum”

# boluspor

17 May 2024 - 09:14 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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