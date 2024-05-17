Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar

Bodrum Futbol Kulübü, play-off ilk turunda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Önemli bir maçın ardından, Bodrum FK sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, bu önemli galibiyetin ardından takımının gösterdiği performansı değerlendirdi.
İsmet Taşdemir'den motivasyon dolu sözler
Bodrum FK'nın deneyimli teknik adamı İsmet Taşdemir, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının geçmiş sezondaki eksiklikleri bu yıl telafi etmeye çok yakın olduklarını belirtti. Taşdemir, "Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla son anda play-off'a kalmayı başaran Boluspor ile oynadık. Rakip ekip son anda bu hakkı kazandığı için tehlikeli olabiliyor ancak oyuncularım bu duruma izin vermedi." dedi.
Kontrollü ve disiplinli bir oyun
Maçta Boluspor’a pozisyon vermediklerini belirten İsmet Taşdemir, "Maçın başından sonuna kadar pozisyon vermedik ve hücumda doğru kararlar aldık. Bu zaferde oyuncularımın emeği büyük." şeklinde konuştu.
Geleceğe yönelik iddialı hedefler
Taşdemir, kalan üç maç için de takımın aynı kararlılıkla devam edeceğini ve geçen yıl başaramadıkları şampiyonluğu bu yıl hedeflediklerini ifade etti. "Üç yıldır hemen hemen aynı oyuncu kadrosuyla mücadele ediyoruz. Bu birliktelik, camiamıza ve şehrimize büyük mutluluklar yaşattı. İnşallah, önümüzdeki maçlarda da üstün bir performans sergileyerek finale yükseliriz." dedi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.