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Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor'u 2-0 yenerek play-off'larda bir üst tura çıktıkları maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar.

İhlas Haber Ajansı
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Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar mask
Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar
Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar
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Bodrum Futbol Kulübü, play-off ilk turunda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Önemli bir maçın ardından, Bodrum FK sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, bu önemli galibiyetin ardından takımının gösterdiği performansı değerlendirdi.

Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar

İsmet Taşdemir'den motivasyon dolu sözler

Bodrum FK'nın deneyimli teknik adamı İsmet Taşdemir, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının geçmiş sezondaki eksiklikleri bu yıl telafi etmeye çok yakın olduklarını belirtti. Taşdemir, "Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla son anda play-off'a kalmayı başaran Boluspor ile oynadık. Rakip ekip son anda bu hakkı kazandığı için tehlikeli olabiliyor ancak oyuncularım bu duruma izin vermedi." dedi.

Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar

Kontrollü ve disiplinli bir oyun

Maçta Boluspor’a pozisyon vermediklerini belirten İsmet Taşdemir, "Maçın başından sonuna kadar pozisyon vermedik ve hücumda doğru kararlar aldık. Bu zaferde oyuncularımın emeği büyük." şeklinde konuştu.

Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar

Geleceğe yönelik iddialı hedefler

Taşdemir, kalan üç maç için de takımın aynı kararlılıkla devam edeceğini ve geçen yıl başaramadıkları şampiyonluğu bu yıl hedeflediklerini ifade etti. "Üç yıldır hemen hemen aynı oyuncu kadrosuyla mücadele ediyoruz. Bu birliktelik, camiamıza ve şehrimize büyük mutluluklar yaşattı. İnşallah, önümüzdeki maçlarda da üstün bir performans sergileyerek finale yükseliriz." dedi.

Boluspor maçı sonrası Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den açıklamalar

# boluspor

17 May 2024 - 09:24 Muğla/ Bodrum- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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