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Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe

Bolu’da düzenlenen “Mercek-19” operasyonları ile silah kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Türkiye genelinde 77 ilde yürütülen operasyonlarda toplamda 1.877 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2.089 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe
Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe
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İçişleri Bakanlığı tarafından, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen “Mercek-19” operasyonları, 77 ilde büyük bir başarıya imza attı. Özellikle Bolu’da yapılan operasyonlar dikkat çekti.

Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe

Bolu’da Ele Geçirilen Silahlar

Bolu’da düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığına darbe vuruldu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, çeşitli ev, iş yeri ve halka açık alanlarda yapılan aramalarda toplamda 45 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ve 100’e yakın silah parçası ele geçirildi. Operasyonlarda, Bolu’da 50 şüpheli gözaltına alındı.Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe

Türkiye Genelinde Büyük Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 1.315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek ve 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1.877 silahın ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, 2.089 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe

Operasyonların İlk Beş Şehri

Şırnak, İstanbul, Adana, İzmir ve Konya, “Mercek-19” operasyonlarında en fazla silah ele geçirilen iller oldu. Şırnak’ta 299 ruhsatsız tabanca, İstanbul’da 245 tabanca, Adana’da 96 tabanca, İzmir’de 68 tabanca ve Konya’da 43 tabanca ele geçirildi.Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe

Bolu Valisi ve Ekipler Tebrik Edildi

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.

# istanbul, Medya, türkiye

17 May 2024 - 09:26 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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