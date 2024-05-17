Bolu ve 76 ilde “Mercek-19” operasyonları! Silah kaçakçılığına büyük darbe

İçişleri Bakanlığı tarafından, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen “Mercek-19” operasyonları, 77 ilde büyük bir başarıya imza attı. Özellikle Bolu’da yapılan operasyonlar dikkat çekti.

Bolu’da Ele Geçirilen Silahlar

Bolu’da düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığına darbe vuruldu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, çeşitli ev, iş yeri ve halka açık alanlarda yapılan aramalarda toplamda 45 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ve 100’e yakın silah parçası ele geçirildi. Operasyonlarda, Bolu’da 50 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye Genelinde Büyük Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 1.315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek ve 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1.877 silahın ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, 2.089 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonların İlk Beş Şehri

Şırnak, İstanbul, Adana, İzmir ve Konya, “Mercek-19” operasyonlarında en fazla silah ele geçirilen iller oldu. Şırnak’ta 299 ruhsatsız tabanca, İstanbul’da 245 tabanca, Adana’da 96 tabanca, İzmir’de 68 tabanca ve Konya’da 43 tabanca ele geçirildi.

Bolu Valisi ve Ekipler Tebrik Edildi

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.