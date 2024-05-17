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TEM Otoyolu’nda mucize kaza! Tır şoförü kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen tırdan mucizevi şekilde yara almadan kurtulan sürücü, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kazanın sebebini araştırıyor.

İhlas Haber Ajansı
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TEM Otoyolu’nda mucize kaza! Tır şoförü kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı
TEM Otoyolu’nda mucize kaza! Tır şoförü kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı
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Bolu Dağı Geçişinde Korkutan Kaza

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen trafik kazasında, kağıt gibi ezilen tırdan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulan sürücü, kazanın vehametini gözler önüne serdi. İstanbul istikametine doğru seyreden Mustafa Y. idaresindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tırın dorsesine, aynı yönde ilerleyen Feyzullah E. yönetimindeki 06 DHR 187 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı kağıt gibi ezildi, ancak şoför Feyzullah E. burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

TEM Otoyolu’nda mucize kaza! Tır şoförü kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

Kazanın Ayrıntıları ve Müdahale Ekipleri

Kazanın hemen ardından, olay yerinde bulunan diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, tır şoförü Feyzullah E.’nin kazadan hiçbir yara almadan kurtulduğu tespit edildi. Kazanın ardından trafik bir süreliğine aksadı ve ekiplerin çalışmaları sırasında kontrollü olarak sağlandı.TEM Otoyolu’nda mucize kaza! Tır şoförü kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

Kazanın Sebebi Araştırılıyor

Kazanın sebebi ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, tırın hızının ve hava koşullarının kazaya etkisi araştırılıyor. Uzman ekipler, kazanın oluş şeklini ve nedenlerini belirlemek için detaylı çalışma yapacaklar.TEM Otoyolu’nda mucize kaza! Tır şoförü kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

# istanbul, polis, trafik, kaza

17 May 2024 - 09:33 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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