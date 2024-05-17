TEM Otoyolu’nda mucize kaza! Tır şoförü kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

Bolu Dağı Geçişinde Korkutan Kaza

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen trafik kazasında, kağıt gibi ezilen tırdan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulan sürücü, kazanın vehametini gözler önüne serdi. İstanbul istikametine doğru seyreden Mustafa Y. idaresindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tırın dorsesine, aynı yönde ilerleyen Feyzullah E. yönetimindeki 06 DHR 187 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı kağıt gibi ezildi, ancak şoför Feyzullah E. burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Kazanın Ayrıntıları ve Müdahale Ekipleri

Kazanın hemen ardından, olay yerinde bulunan diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, tır şoförü Feyzullah E.’nin kazadan hiçbir yara almadan kurtulduğu tespit edildi. Kazanın ardından trafik bir süreliğine aksadı ve ekiplerin çalışmaları sırasında kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın Sebebi Araştırılıyor

Kazanın sebebi ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, tırın hızının ve hava koşullarının kazaya etkisi araştırılıyor. Uzman ekipler, kazanın oluş şeklini ve nedenlerini belirlemek için detaylı çalışma yapacaklar.