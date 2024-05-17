Ocakta unutulan yemek ve soba bacasında çıkan yangınlar Bolu’yu ayağa kaldırdı!

Bolu'da Ocak Üzerinde Unutulan Yemek Yangına Yol Açtı

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde, Güzel Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde, ocak üzerinde unutulan yemek yangına sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli ev sahibi ocak üzerinde yemek pişiriyordu ancak yemeği unutunca mutfakta yangın çıktı. Yemeğin taşmasıyla dumanlar mutfağı sardı. Ev sakinleri dumanı fark ederek hemen müdahalede bulundu ve yangını söndürdü. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri tarafından söndürülen yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaparak duman tahliyesi gerçekleştirdi.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Facianın Önüne Geçti

Bolu'da bir başka yangın olayı ise Semerkant Mahallesi İmaret Sokak'ta yaşandı. Özkan U.'ya ait 2 katlı ahşap evde soba bacasındaki kurumların tutuşması sonucu yangın çıktı. Ev sakinleri yangını fark eder etmez durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek bacadaki tutuşan kurumları söndürdü. Ekipler, yangının tamamen söndüğünden emin olmak için bacada gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınların Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler

Bu tür yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır. Öncelikle ocakta pişirilen yemeklerin sürekli kontrol edilmesi ve ocak üzerinde unutulmaması gerekmektedir. Ayrıca, soba bacalarının düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması, olası yangın risklerini en aza indirecektir.