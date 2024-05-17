Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı

Bolu’da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, din görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Bolu İl Müftülüğünde Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmaları düzenlendi. 14 Mayıs 2024 tarihinde Bolu İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalar, din görevlilerinin hünerlerini sergilemelerine sahne oldu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın ne dedi?

Komisyon başkanlığını Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı yarışmalar, iki ayrı kategoride düzenlendi. Müftü Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Kıymetli arkadaşlar, bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Bu yarışmalara katılımınız bile çok değerli. Hepinizi tebrik ediyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın Kategorileri ve Katılımcılar

Yarışmalar, Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Bolu Müftülüğüne bağlı merkez ve ilçe birincilerinin katıldığı yarışmalarda din görevlileri, mesleki yetkinliklerini sergileme fırsatı buldular. Bu yarışmalar, din görevlilerinin planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyordu.

Hafızlık Yarışması İl Birincisi: Erdal Gökçeoğlu

Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması’nda Dörtdivan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hatipler Camii İmam Hatibi Erdal Gökçeoğlu, il birincisi oldu. Bu başarı sayesinde Erdal Gökçeoğlu, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Yarışmanın Ardından Hediye Takdimi

Yarışmaların sonunda, katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Bu anlamlı etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi. Bolu İl Müftülüğünün düzenlediği bu yarışmalar, din görevlilerinin mesleki gelişimine katkı sağlarken, manevi değerlerin yaşatılmasına da vesile oldu.