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Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı

Bolu İl Müftülüğünde düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarında din görevlileri hünerlerini sergiledi. Yarışmada birinci olan Erdal Gökçeoğlu, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Gökçeoğlu Bölge yarışmalarında ilimizi temsil edecek.

Sadiye Dura
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Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı mask
Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı
Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı
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Bolu’da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, din görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Bolu İl Müftülüğünde Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmaları düzenlendi. 14 Mayıs 2024 tarihinde Bolu İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalar, din görevlilerinin hünerlerini sergilemelerine sahne oldu.

Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın ne dedi?

Komisyon başkanlığını Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı yarışmalar, iki ayrı kategoride düzenlendi. Müftü Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Kıymetli arkadaşlar, bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Bu yarışmalara katılımınız bile çok değerli. Hepinizi tebrik ediyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı

Yarışmanın Kategorileri ve Katılımcılar

Yarışmalar, Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Bolu Müftülüğüne bağlı merkez ve ilçe birincilerinin katıldığı yarışmalarda din görevlileri, mesleki yetkinliklerini sergileme fırsatı buldular. Bu yarışmalar, din görevlilerinin planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyordu.Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı

Hafızlık Yarışması İl Birincisi: Erdal Gökçeoğlu

Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması’nda Dörtdivan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hatipler Camii İmam Hatibi Erdal Gökçeoğlu, il birincisi oldu. Bu başarı sayesinde Erdal Gökçeoğlu, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.Bolu Müftülüğü din görevlileri yarıştı; Bolu birincisi Dörtdivan’dan çıktı

Yarışmanın Ardından Hediye Takdimi

Yarışmaların sonunda, katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Bu anlamlı etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi. Bolu İl Müftülüğünün düzenlediği bu yarışmalar, din görevlilerinin mesleki gelişimine katkı sağlarken, manevi değerlerin yaşatılmasına da vesile oldu.

17 May 2024 - 11:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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