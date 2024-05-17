18 Mayıs'ta ÖSYM’den 2 büyük sınav… TR-YÖS ve e-YÖKDİL sınav günü…

Katılım ve diller

TR-YÖS sınavı, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılacak ve 23 bin 999 aday katılım gösterecek. Sınavda, adaylara Sayısal Yetenek Testi'nden 40 ve Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak.

Görev alacak personel ve güvenlik

Sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için yurt içi ve yurt dışında toplam 3 bin 793 kişi görev yapacak. Bu kişilerin arasında emniyet görevlileri de bulunuyor. ÖSYM, sınav güvenliği ve düzeni için gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

e-YÖKDİL sınavı hakkında bilgi

Aynı gün, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı da düzenlenecek. Bu sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilecek ve 4 bin 989 adayın katılımıyla yapılacak. Sınavda görev alacak toplam 208 kişi, sınavın düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

e-YÖKDİL sınav detayları

e-YÖKDİL sınavı, 46 farklı salonda saat 13.45'te başlayacak ve adaylara 80 soru için 180 dakika süre tanınacak. Sınav, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmaması kuralıyla sıkı bir güvenlik önlemi altında gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin açıklamaları ve önlemleri

ÖSYM, her iki sınavın da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Sınav görevlileri ve adaylara sınav kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Sınav sonuçları ve geçerlilik süresi

TR-YÖS sınav sonuçları 14 Haziran'da açıklanacak ve sonuçlar iki yıl süreyle geçerli olacak. e-YÖKDİL sınav sonuçları ise ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulacak. Sınavların ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, adaylar sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemlerine tabi tutulacak.

Adaylar için önemli hatırlatmalar

Adayların sınav günü yanlarında gerekli belgeleri bulundurmaları ve sınav saatinden önce sınav binalarında hazır olmaları önemle vurgulandı. Sınav öncesi ve sırasında uyulması gereken kurallar hakkında adaylara bilgilendirme yapıldı.