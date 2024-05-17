AR-GE'nin parlayan yıldızları! Düzce Bolu proje pazarı ödülleri sahiplerini buldu

Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 etkinliği, Düzce Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ödül töreni ile sona erdi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, programın açılış konuşmasında etkinliğe yapılan ciddi başvuruların altını çizerek, katma değeri yüksek projelerin ödüllendirildiğini belirtti.
Üç Kategoride Ödüller Sahiplerini Buldu
Rektör Sözbir, etkinlikte üç farklı kategoride ödüller dağıtılacağını ifade etti. “Ali Kuşçu Genç Yenilikçiler” kategorisinde Mahmut Mert Büyükbaş, “Model Uydu” projesiyle birinci oldu. “Uluğ Bey Bilim ve Araştırma” kategorisinde Erdi Buluş, “NanoTek Yara Örtücü Bantlar-Ozon Yağı İle Güçlendirilmiş Membranlar” projesiyle ödül aldı. “El-Cezeri Teknoloji Liderleri” kategorisinde ise Kader Coşkun, “Ultra Erken Dayanımlı Beton Karışımı” projesiyle birincilik kazandı.
Etkinliğe Yoğun İlgi ve İşbirliği Vurgusu
Sözbir, ABD'de hızlandırıcı eğitimler, Çin ve Pakistan ile ortak projeler yürütme isteğini dile getirerek, bu işbirliklerinin ülkemize ve Düzce'ye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Sözbir, AR-GE projelerinin önemine dikkat çekti.
Katma Değer Yaratan Projeler
Ödül törenine geçilmeden önce, açılış konuşmalarında etkinliğin amacının inovatif fikirleri desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek olduğu belirtildi. Sözbir, konuşmasında, etkinliğin ülkemizin AR-GE potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.
Genç Yenilikçilerden Büyük Başarı
Mahmut Mert Büyükbaş’ın “Model Uydu” projesi, Ali Kuşçu Genç Yenilikçiler kategorisinde birinci seçilerek büyük ilgi topladı. Erdi Buluş’un “NanoTek Yara Örtücü Bantlar” projesi, Uluğ Bey Bilim ve Araştırma kategorisinde birinciliği elde etti. Kader Coşkun’un “Ultra Erken Dayanımlı Beton Karışımı” projesi, El-Cezeri Teknoloji Liderleri kategorisinde birinci olarak ödüllendirildi.
Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024, inovasyon ve araştırma-geliştirme projelerine verdiği destekle dikkat çekti. Etkinlik, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.