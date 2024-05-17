Gezer Ayakkabı işçilerinin mücadelesi: Mahkeme TEKSİF'in yetki belgesini onayladı

İşçilerin Gezer’den Çektiği Bini Geçti

Türkiye’nin en büyük terlik ve ayakkabı üreticisi olan Gezer Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasındaki gerginlik, Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde devam ediyor. Gezer Ayakkabı Bolu Fabrikası işçileri için TEKSİF’in kazandığı yetki belgesi itirazı mahkemece reddedildi.

Sendika İtirazı Mahkemeye Taşıdı

Gezer fabrikası işçileri için örgütlenme çalışmaları yapan TEKSİF, gerekli çoğunluğu sağlayarak işçiler adına masaya oturmak için yetki belgesi başvurusunda bulundu. Gezer Fabrika yönetimi, sendikanın bu başvurusuna itiraz etti. İtirazın haksız ve hukuksuz olduğunu belirten TEKSİF, itirazı mahkemeye taşıdı.

TEKSİF Kararı Olumlu Buldu

9 Mayıs 2024 tarihinde görülen dava sonucunda, işverenin itirazı reddedildi. Bu karar, Gezer fabrikası işçileri için önemli bir adım oldu. TEKSİF Bolu Şubesi, “Gezer emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve her zaman yanlarında olacağız. Bu yetki belgesi, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması adına önemli bir karardır” açıklamasında bulundu.

Eşitsizlik ve Adalet Vurgusu Yapıldı

TEKSİF, açıklamasında haksızlıklar, eşitsizlikler ve adaletsizliklerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti. “Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, kararın Gezer emekçisi kardeşlerimize hayırlı olmasını dileriz” ifadeleriyle işçilerin yanında olduklarını vurguladı.

Gezer Ayakkabı İşçilerinin Mücadelesi

Gezer Ayakkabı Bolu Fabrikası'nda çalışan işçilerin, sendikal hakları için verdikleri mücadele devam ediyor. TEKSİF’in kazandığı yetki belgesine yapılan itirazın reddedilmesi, işçiler için büyük bir zafer olarak görülüyor. Bu karar, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını savunmak adına önemli bir adım oldu.

Mahkeme Kararı ve İşçilerin Hakları

Mahkemenin, işverenin itirazını reddetmesi, TEKSİF’in işçiler adına masaya oturmasının önünü açtı. Bu durum, işçilerin haklarını savunma ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. TEKSİF’in açıklamaları, işçilerin yanında durma ve onların haklarını savunma kararlılığını gösteriyor.

Emeğin Gücü ve Adalet Arayışı

Gezer Ayakkabı işçileri, haklarını savunmak için verdikleri mücadelede önemli bir adım daha attı. TEKSİF’in kazandığı yetki belgesinin mahkeme tarafından onaylanması, işçilerin hak arayışında ne kadar kararlı olduklarını ortaya koyuyor. Bu süreç, emeğin gücünü ve adaletin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İşçilerin haklarını savunma mücadelesi, adalet ve eşitlik arayışının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu süreçte TEKSİF’in işçilerin yanında olması ve onların haklarını savunma konusundaki kararlılığı, diğer işçiler için de umut verici bir örnek teşkil ediyor.