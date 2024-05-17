Geredespor baraj maçında Aladağspor'u rahat geçti! İşte maç özeti

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) kalma mücadelesinde Geredespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Aladağspor'u 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Bu önemli zafer, Geredespor'un ligdeki yerini korumasını garantiledi.

Geredespor maça hızlı başladı

Maçta ilk düdük çaldığı andan itibaren Geredespor, etkili bir oyun sergilemeye başladı. Mücadelenin henüz 5. dakikasında, Aydın Aslan sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, Geredespor'a maçın kontrolünü erken ele geçirme fırsatı tanıdı.

Geredespor baskıyı arttırdı

İlk golün ardından, Geredespor'un baskısı artarak devam etti. 26. dakikada Serhat Özyılmaz, rakip kaleciyi bir kez daha avlayarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarının sonunda Geredespor 2-0 önde kapatarak soyunma odasına üstün gitti.

Aladağspor’da şanssız an

İkinci yarıda, Aladağspor'un ataklarına karşın Geredespor savunması sağlam durdu. Maçın sonlarına doğru, 86. dakikada yaşanan bir karambolde, Aladağspor'dan Ömer Azman topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-0’a ulaştı. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen an oldu.

Maç sonu tansiyon yükseldi

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte, Geredesporlu taraftarlar ve Aladağsporlu oyuncular arasında gergin anlar yaşandı. Bazı Geredesporlu taraftarların, Aladağsporlu oyunculara yönelik sözlü tacizleri gerginliği artırdı. Bu durum, saha içindeki tansiyonun tribünlere de sıçramasına neden oldu. Neyse ki, polis ekipleri hızla müdahale ederek her iki tarafı da güvenli bir şekilde stad dışına yönlendirdi.

Maçın ardından

Bu galibiyetle Geredespor, gelecek sezon da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye devam edecek. Aladağspor ise bu yenilgiyi analiz ederek eksiklerini giderme ve gelecek maçlara daha güçlü dönmeyi hedefleyecek. Her iki takım için de önemli dersler barındıran bu karşılaşma, futbolun sadece saha içindeki mücadelelerle sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi.