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Bolu’da şiddetsiz iletişim konferansı…  Kazım Erdoğan’ın bilgilendirici sunumu

Bolu Belediyesi’nin düzenlediği “Şiddetsiz İletişim ve Şiddetsiz Toplum” konferansı, Psikolog ve Sosyolog Kazım Erdoğan’ın katılımıyla 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı ve şiddetsiz iletişim tekniklerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Arzu Sarı
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Bolu’da şiddetsiz iletişim konferansı…  Kazım Erdoğan’ın bilgilendirici sunumu mask
Bolu’da şiddetsiz iletişim konferansı…  Kazım Erdoğan’ın bilgilendirici sunumu
Bolu’da şiddetsiz iletişim konferansı…  Kazım Erdoğan’ın bilgilendirici sunumu
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Bolu Belediyesi, toplumsal farkındalığı artırma amacıyla “Şiddetsiz İletişim ve Şiddetsiz Toplum” konulu bir konferans düzenliyor. 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinlikte, ünlü psikolog ve sosyolog Kazım Erdoğan konuşmacı olarak yer alacak. Erdoğan, şiddetsiz iletişim teknikleri ve toplum üzerindeki etkilerini anlatacak.

Bolu’da şiddetsiz iletişim konferansı…  Kazım Erdoğan’ın bilgilendirici sunumu

Kazım Erdoğan şiddetsiz toplum için mücadele

Kazım Erdoğan, şiddetle mücadele alanında önemli çalışmalara imza atmış bir isimdir. Berlin Erkekler ve Babalar Grubu’nun kurucusu ve Aufbruch Neukölln e.V. Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınır. Toplumsal sorunlara getirdiği çözümler ve verdiği eğitimlerle geniş bir kitleye ulaşmış, birçok insana ilham vermiştir.

Konferansın detayları ve hedefleri

Etkinlik, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Konferansta Kazım Erdoğan, şiddetin toplum üzerindeki etkilerine ve şiddetsiz iletişim yöntemlerine değinecek. Kadın cinayetleri, genel şiddet olayları ve artan şiddet eğilimleri üzerine kapsamlı bilgiler sunacak olan Erdoğan, pratik iletişim teknikleri hakkında da katılımcıları bilgilendirecek.Bolu’da şiddetsiz iletişim konferansı…  Kazım Erdoğan’ın bilgilendirici sunumu

Toplumda şiddetin etkileri

Şiddet, bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen ciddi bir sorundur. Hem fiziksel hem de psikolojik yıkımlara neden olabilir. Kadın cinayetleri, aile içi şiddet ve gençler arasında artan şiddet eğilimleri, toplumun her kesiminde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kazım Erdoğan, bu tür olayların önlenmesi için toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapacak.

Şiddetsiz iletişim, empati ve çözüm odaklı yaklaşım

Şiddetsiz iletişim, bireylerin birbirlerine empati ile yaklaşmalarını ve çatışma durumlarında çözüm odaklı olmalarını sağlayan bir iletişim şeklidir. Erdoğan, bu iletişim biçiminin toplumda yaygınlaşması halinde şiddetin azalacağına inanıyor. Konferansta, şiddetsiz iletişim tekniklerinin günlük hayatta nasıl uygulanabileceğine dair örnekler verilecek.Bolu’da şiddetsiz iletişim konferansı…  Kazım Erdoğan’ın bilgilendirici sunumu

Tüm halk ücretsiz davetli

Bolu Belediyesi, düzenlediği bu anlamlı konferansa tüm Bolu halkını davet ediyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik, toplumsal bilincin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Şiddetin önlenmesi ve sağlıklı iletişim tekniklerinin benimsenmesi için bu tür etkinliklerin artırılması gerekmektedir.

Toplumsal farkındalığın önemi ve belediyelerin rolü

Bu konferans, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Şiddetin önlenmesi ve şiddetsiz iletişim tekniklerinin yaygınlaştırılması, daha sağlıklı ve huzurlu bir toplum için elzemdir. Bolu Belediyesi’nin bu tür etkinliklerle topluma katkı sağlaması, diğer belediyelere de örnek olmalıdır.

# bolu belediyesi, aile

17 May 2024 - 15:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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