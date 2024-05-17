Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!

Kabalak Rampasında Korkutan Yangın
Düzce’de çöp nakli yapan bir tır, Zonguldak-Düzce D-655 karayolu Kabalak rampası mevkiinde alev alev yandı. Olay, Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir eden Akçakoca Belediyesi’ne ait çöp nakil tırının, Düzce'deki katı atık depolama, ayrıştırma ve enerji üretim merkezine çöpleri taşırken meydana geldi. Tırın motoru, Kabalak mevkiinde aniden alev aldı. Yangının şiddetiyle panikleyen sürücü, yangın tüpünü kullanamadan aracı terk etti ve güvenli bir mesafeye çekildi.
İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi
Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Akçakoca, Düzce ve Boğaziçi Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çöplere ulaşmasını önledi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi.
Tır Kullanılamaz Hale Geldi
Yangında tırın kupa kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yangın sırasında tırda bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. Yetkililer, olayın meydana gelme sebebini araştırmak üzere incelemelere başladı. İlk belirlemelere göre, yangının motor arızasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Trafik Geçici Olarak Aksadı
Yangın nedeniyle Zonguldak-Düzce D-655 karayolunda trafik kısa süreliğine aksadı. Güvenlik güçleri, yolu kontrollü olarak trafiğe açtı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yangının diğer araçlara sıçramaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.