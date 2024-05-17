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Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!

Düzce'de çöp taşıyan bir tır, Kabalak rampasında alev alev yandı. Hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Neyse ki, sürücü yara almadan kurtuldu. Olayın sebebi araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!
Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!
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Kabalak Rampasında Korkutan Yangın

Düzce’de çöp nakli yapan bir tır, Zonguldak-Düzce D-655 karayolu Kabalak rampası mevkiinde alev alev yandı. Olay, Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir eden Akçakoca Belediyesi’ne ait çöp nakil tırının, Düzce'deki katı atık depolama, ayrıştırma ve enerji üretim merkezine çöpleri taşırken meydana geldi. Tırın motoru, Kabalak mevkiinde aniden alev aldı. Yangının şiddetiyle panikleyen sürücü, yangın tüpünü kullanamadan aracı terk etti ve güvenli bir mesafeye çekildi.

Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Akçakoca, Düzce ve Boğaziçi Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çöplere ulaşmasını önledi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi.Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!

Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Yangında tırın kupa kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yangın sırasında tırda bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. Yetkililer, olayın meydana gelme sebebini araştırmak üzere incelemelere başladı. İlk belirlemelere göre, yangının motor arızasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!

Trafik Geçici Olarak Aksadı

Yangın nedeniyle Zonguldak-Düzce D-655 karayolunda trafik kısa süreliğine aksadı. Güvenlik güçleri, yolu kontrollü olarak trafiğe açtı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yangının diğer araçlara sıçramaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.Çöp taşıyan tır alev alev yandı! Sürücüler paniğe kapıldı!

# düzce, trafik

17 May 2024 - 10:03 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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