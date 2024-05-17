Batı Karadeniz’de uyuz alarmı! Sakın yolunuz buraya düşmesin! Vatandaş bin perişan

Sokak Köpekleri Hastalık Riski Yaratıyor

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'ne bağlı 400 nüfuslu Mollabey Köyü, sokak köpekleri nedeniyle uyuz paniği yaşıyor. Köy halkı, çocuklarının uyuz hastalığı kapma korkusuyla endişe içinde. Mollabey Köyü sakinleri, yetkili mercilere başvurduklarını ancak henüz bir sonuç alamadıklarını belirttiler.

Gönüllü Hayvanseverlerden Destek

İki gönüllü hayvansever, İstanbul'dan gelerek köydeki sokak köpeklerinin ilaçlamalarını sürdürüyor. Aşılamalara katkı sağlayan Berrin Duman, uyuz hastalığına yakalanan köpeklerin acı çektiğini görünce duygulandığını ifade etti. Duman, yüzlerce köpeğin uyuz olduğunu ve acilen tıbbi müdahale gerektiğini vurgulayarak Alaplı Kaymakamlığı'na çağrıda bulundu. Uyuz hastalığının hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabileceğini belirten Duman, Zonguldak Valiliği'ne seslenerek acil tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Köylüler Endişeli

Alaplı Mollabey Köyü azası Ertan Civan, sokak hayvanlarının çokluğundan vatandaşların rahatsızlık duyduğunu belirtti. Civan, ilçe halkının çocuklarını okula götürürken tedirgin olduklarını ifade etti. Köyde yaklaşık 200 sokak köpeği bulunduğunu, bunların çoğunun hasta olduğunu söyledi.

Terk Edilmiş Köpekler Tehlike Yaratıyor

Köy azası Recep Yılmazer, şehir merkezlerindeki başıboş ve hastalıklı köpeklerin köylere terk edildiğini dile getirdi. Yılmazer, bu durumun hem çocuklar hem de yetişkinler için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, yetkililerden yardım talep etti. Köpeklerin sayısının artması durumunda köyün karantinaya alınabileceğini vurguladı.

Acil Müdahale ve Çözüm Çağrısı

Köy halkı, uyuz hastalığının yayılmasının önlenmesi için acil tıbbi müdahale talep ediyor. Hem hayvanların hem de insanların sağlığını korumak için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor.