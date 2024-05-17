Karabük’te Dağcılık Eğitimiyle Yeni Bir Başlangıç

Karabük’te 5 ay önce kurulan Karabük Anadolu Kanyon ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, yaş aralığı 55 ile 70 arasında değişen üyeleriyle dikkat çekiyor. İş insanları, emekliler ve ev hanımlarından oluşan dernek üyeleri, Gençlik Haftası’nda Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri eşliğinde dağcılık eğitimi aldı.

Safranbolu’nun İncekaya Kanyonunda Eğitim

Dernek başkanı Yılmaz Ersöz, Safranbolu’nun tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü İncekaya Kanyonu’nda gerçekleşen eğitimlerin 3-4 gün süreceğini belirtti. Eğitimlerin ardından sporcuların belgelenerek doğa sporlarını bilinçli bir şekilde yapmaları hedefleniyor. Ersöz, "Hocalarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda kaya inişleri ve tırmanışlarla ilgili bilgiler alıyoruz. Eğitimlerimizi tamamlayıp federasyonun belirleyeceği sınavları geçtikten sonra sporcularımız yaz dağcılığı temel kursunu başarıyla tamamlayacak" dedi.

Gençlere Çağrı: Dağcılıkla Tanışın

Ersöz, Gençlik Haftası dolayısıyla gençlere çağrıda bulunarak, “Biz burada bir başlangıç yaptık. Ancak bu bayrağı ileriye taşıyacak olan gençlerimiz. Dağcılığa hevesli genç arkadaşlarımızı kulübümüze bekliyoruz. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra dağcılıkla ilgili tüm belgelendirmeleri yaparak, antrenörlüğe kadar ilerleyebilirler” ifadelerini kullandı.

İleri Seviyede Dağcılık Eğitimi

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2. kademe antrenörü Sinan Demir, eğitim programının ilk aşamasını tamamlayan katılımcıların daha sonra ileri seviyede eğitimlere devam edebileceğini belirtti. İple iniş teknikleri, tırmanış teknikleri ve doğada yaşam gibi konularda uygulamalı eğitimler verildiğini söyledi.

Doğa Sporlarına Katılım Çağrısı

Türkiye Dağcılık Federasyonu 1. kademe antrenörü Fedai Erkocaoğlu ise Karabük’ün doğasının dağcılık faaliyetlerine uygun olduğunu ve gençlerin bu etkinliklere katılmasını istedi. Dernek üyelerinden Ferhan Uludağ, “Adrenalin dolu bu spor, yaş sınırı olmaksızın herkes için keyifli. Herkesi bu deneyimi yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Derneğin 10 kişiden oluşan üyeleri, eğitimlerini 19 Mayıs’a kadar sürdürecek ve sınavların ardından sertifikalarını alarak dağcılık eğitimlerinin ilk aşamasını tamamlayacak.